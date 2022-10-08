‘İyi bir uyum var’

Kadıköy'de oynadığı üst üste iki Avrupa kupası maçında gol atarak Tuncay Şanlı'nın 15 yıllık unvanına ortak olan Michy Batshuayi, 'takım ruhu' vurgusu yaptı: "Çok mutluyum. Kendimi çok daha fazla güçlü hissediyorum. Taraftarımızın önünde goller atmak çok önemli. Aramızda iyi bir uyum var. Oynayan, oynamayan herkes çok sıkı çalışıyor."
Kadıköy'de oynadığı üst üste iki Avrupa kupası maçında gol atarak Tuncay Şanlı'nın 15 yıllık unvanına ortak olan Michy Batshuayi, 'takım ruhu' vurgusu yaptı: "Çok mutluyum. Kendimi çok daha fazla güçlü hissediyorum. Taraftarımızın önünde goller atmak çok önemli. Aramızda iyi bir uyum var. Oynayan, oynamayan herkes çok sıkı çalışıyor."