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Hücum emri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, her konuşmasında Rennes ve Dinamo Kiev'in önlerinde olduğunu belirterek akıl oyunlarını sürdürüyor. Usta hoca, 2 maç sonunda topladıkları 4 puanla grupta avantajlı bir duruma geçtiklerini belirtiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Hücum emri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, her konuşmasında Rennes ve Dinamo Kiev'in önlerinde olduğunu belirterek akıl oyunlarını sürdürüyor. Usta hoca, 2 maç sonunda topladıkları 4 puanla grupta avantajlı bir duruma geçtiklerini belirtiyor. Bunu korumak için de AEK Larnaca ile oynanacak maçlara büyük önem veriyor. Fikstürde 3. ve 4. takımlarla üst üste oynanıyor. Bu karşılaşmaların AEK Larnaca'ya denk gelmesi deneyimli ismi memnun etti. Jesus bu maçlardan mutlak 6 puan istiyor. Yarın Kadıköy'de oynanacak maçta ise fark bekliyor. Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi sonrasında yine rotasyon yaparak AEK Larnaca karşısına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı hücumda da bu değişimi sürdürecek. Jesus'un, Larnaca'ya karşı Michy Batshuayi'yi 11'de kullanmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin en önemli silahı her zamanki gibi agresif hücum presi olacak. Burada kapılacak toplarla rakibi eksik veya doğal yerleşiminden uzak yakalamayı hedefliyor. Jesus, hızlı kanat oyuncularıyla yine kale çizgisine inecek. Portekizli teknik adam yay üzerinden de bol bol şut atmalarını istedi.

JESUS KONUŞACAK

Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca maçı öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu basının önüne çıkacak. 12.00'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecekler. 16.30'da da Can Bartu Tesisleri'nde son idmanını gerçekleştirerek kampa girecek.

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