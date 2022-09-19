Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Fener büyüklüğünü gösterdi - Ahmet Çakar
Fener büyüklüğünü gösterdi.
Sarı-lacivertli takım şampiyonluğun en büyük favorisi. Zira hangi 11'le çıkarlarsa çıksınlar, kim oynarsa oynasın coşku üst boyutta.
Fener büyüklüğünü gösterdi - Ahmet Çakar
Fener büyüklüğünü gösterdi.
Sarı-lacivertli takım şampiyonluğun en büyük favorisi. Zira hangi 11'le çıkarlarsa çıksınlar, kim oynarsa oynasın coşku üst boyutta.
Fenerbahçe gol oldu, Alanyaspor'a yağdı.
Tuhaf olan şu, her maç değişik kadroyla çıksalar da müthiş iyi oynuyorlar.
Alanyaspor'u darmadağın ettiler. Tuhaf bir rekabet yaratan hocaları var.
Crespo her zaman için Fenerbahçe'nin banko oyuncusu.
Basıyor alıyor, rakibi bozuyor, gol atıyor, attırıyor, her şeyi yapıyor.
Fakat bir eleştirim var, maç bitmiş, Arda'yı biraz daha fazla oynat be Jesus ne olur ki! Taraftarlar bağırdı çağırdı da oyuna zorla soktular.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, F.Bahçe şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi.
Zira hangi 11 ile çıkarlarsa çıksınlar, kim oynarsa oynasın coşku üst boyutta.
Maçın hakemi Hüseyin Göçek'i çok iyi buldum.
Üstelik aylardır büyük takım maçı da yönetmiyordu.
Hüseyin Göçek sadece doğru kararlar vermedi, vücut diliyle de sahada hakemlik dersi verdi.