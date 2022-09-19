Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 ile geçti. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Fener büyüklüğünü gösterdi - Ahmet Çakar

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Fener büyüklüğünü gösterdi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Sarı-lacivertli takım şampiyonluğun en büyük favorisi. Zira hangi 11'le çıkarlarsa çıksınlar, kim oynarsa oynasın coşku üst boyutta.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Fenerbahçe gol oldu, Alanyaspor'a yağdı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Tuhaf olan şu, her maç değişik kadroyla çıksalar da müthiş iyi oynuyorlar.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Alanyaspor'u darmadağın ettiler. Tuhaf bir rekabet yaratan hocaları var.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Crespo her zaman için Fenerbahçe'nin banko oyuncusu.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Basıyor alıyor, rakibi bozuyor, gol atıyor, attırıyor, her şeyi yapıyor.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Fakat bir eleştirim var, maç bitmiş, Arda'yı biraz daha fazla oynat be Jesus ne olur ki! Taraftarlar bağırdı çağırdı da oyuna zorla soktular.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, F.Bahçe şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Zira hangi 11 ile çıkarlarsa çıksınlar, kim oynarsa oynasın coşku üst boyutta.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini Ahmet Çakar değerlendirdi

Belki de fizik gücü olarak Türkiye'nin en iyi takımı ve dün gece "Büyük takımlar haftada en az iki maç yapar" diyen Jesus, F.Bahçe'nin büyük bir takım olduğunu gösterdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus: Eğer sezon bittiğinde...
F.Bahçe Kadıköy'de çok farklı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
GTA 6 sızıntı videosu doğrulandı! Ünlü muhabirden paylaşım geldi
Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tribünler boş kaldı Tribünler boş kaldı 06:02
Albayrak’tan öğrencilere jest Albayrak’tan öğrencilere jest 01:19
EuroBasket 2022'de şampiyon İspanya EuroBasket 2022'de şampiyon İspanya 00:54
A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik! A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik! 00:54
Jesus: Eğer sezon bittiğinde... Jesus: Eğer sezon bittiğinde... 00:53
Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor! Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor! 00:53
Daha Eski
Penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:52
F.Bahçe Kadıköy'de çok farklı! F.Bahçe Kadıköy'de çok farklı! 00:52
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:52
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o müdahale Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o müdahale 00:51
Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! 00:51
Fırtına'dan müthiş geri dönüş! Fırtına'dan müthiş geri dönüş! 00:51