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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında da Dinamo Kiev'le eşleşen Fenerbahçe, rakibini bu kez yenmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un bu karşılaşma için planını hazırladığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 09:37
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Sarı-lacivertliler, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaştığı Dinamo Kiev'e şanssız şekilde elenmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Ardından Ukrayna temsilcisi de saf dışı kalınca kader onları UEFA Avrupa Ligi gruplarında buluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde elendiği Kiev'e karşı bu kez farklı hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Teknik direktör Jorge Jesus, sezona kabus gibi başlayan Dinamo Kiev karşısında bu defa galibiyeti hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Grupta iç saha maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğini düşünen Portekizli çalıştırıcı rakibi imha planını hazırladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Jesus ön bölgede şiddetli pres isterken orta saha ve savunma oyuncularının da baskıya katılmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Burada kapılacak toplarla Dinamo Kiev karşısında sürekli baskı kurulacak. Rakip hataya zorlanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Öte yandan Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'in UEFA'ya bildirdiği kadroda 3 isim dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Yeni transferler Kaheem Parris ve Vladysalv Kabaev ile alt yapının yıldızı Samba Diallo da kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi de belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı hazır!

UEFA bu önemli randevuya Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar'ı atadı. Yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

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