Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ligin 5. haftasında Kadıköy'de Kayserispor'u konuk ederken, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un dokunuşları, forvet hattını formda oluşu ile beraber, dev bir istatistik yakalandı. İşte o rakamlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 09:26 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 09:56
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

2022-23 sezonunda Fenerbahçe'de forvetler gollerini sıralamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Kayserispor karşısında da önce Joao Pedro, sonra da Joshua King ağları sarstı.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da benzer şekilde takımın forvetleri skor yükünü çekti.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Ligde 5 haftada 15 gol atan Fenerbahçe'de Valencia 6, King 2, Joao Pedro 1 kez fileleri buldu, 9 gollük katkı yaptı.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Avrupa'da da 8 maçta 10 gol atan Jorge Jesus'un takımında Serdar Dursun 2, King 1 gol attı.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Milliyet'in haberine göre; Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 5 haftada 15 gol buldu ve maç başına 3.0 gol ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da 11 maçta tam 25 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

"İNANILMAZ BİR DUYGU"

Kadıköy'de ilk maçına çıkan ve ilk defa maça 11'de başlayan Joao Pedro, 37. dakikada attığı golle beğeni topladı.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Brezilyalı futbolcu, golünü taraftarlara armağan edip, "Maçı kazanmak önemliydi.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Son mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Taraftarın önünde gol atmak inanılmaz bir duyguydu.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası müthiş istatistik! Joao Pedro...

Gol atmak için sabırsızlanıyordum" diye konuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadıköy'de 3 yıl sonra bir ilk!
Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."
METEOROLOJİ'DEN SEL, YILDIRIM, HEYELAN, DOLU, FIRTINA UYARISI! | Bugün yağmur yağacak mı? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 4 Eylül 2022
İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU? | İOKBS Bursluluk Sınavı yanlışlar doğruları götürüyor mu? - Burs kazanmak için kaç puan gerekir?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 4 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:47
G.Saray'da konuk Gaziantep FK! G.Saray'da konuk Gaziantep FK! 09:43
F.Bahçe'den Müthiş istatistik! Maç sonrası... F.Bahçe'den Müthiş istatistik! Maç sonrası... 09:26
Kadıköy'de 3 yıl sonra bir ilk! Kadıköy'de 3 yıl sonra bir ilk! 08:18
Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..." Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..." 07:30
Ahmet Çakar'dan övgü dolu sözler! "Mükemmeldi" Ahmet Çakar'dan övgü dolu sözler! "Mükemmeldi" 01:33
Daha Eski
Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... 01:31
Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... 01:31
Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! 01:27
Kim Min-Jae attı Napoli kazandı Kim Min-Jae attı Napoli kazandı 01:23
PSG'den 3 gollü galibiyet! PSG'den 3 gollü galibiyet! 01:23
Gerrard'dan Guardiola'ya geçit yok! Gerrard'dan Guardiola'ya geçit yok! 01:23