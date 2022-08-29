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Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada, Konyaspor'da Adil Demirbağ 54. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:13 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:46
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Zorlu müsabakada kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI!
Karşılaşmada her iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada, Konyaspor'da Adil Demirbağ 54. dakikada kırmızı kar görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

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FENERBAHÇE'NİN İLK YENİLGİSİ!
Sarı-lacivertliler bu sezonki ilk yenilgisini Konyaspor deplasmanında aldı. Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0, Adana Demirspor'u ise 4-2 mağlup etmişti.

KONYASPOR KALESİ GEÇİT VERMİYOR!
Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de ilk 4 hafta itibarıyla savunmasıyla dikkat çekti. Konyaspor bu sezon kalesinde hiç gol görmedi.

Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Sarı-lacivertliler 7 puanda kaldı.

Konyaspor önümüzdeki hafta Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Muhammed, altı pas çizgisi üzerinde topu kontrol edemedi. Top dışarı çıktı.

19'uncu dakikada sol kanattan gelen ortaya Rahmanovic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

22'inci dakikada Valencia, ceza sahası önündeki topsuz alanda Adil Demirbağ'a yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından direk kırmızı kartla oyundan atıldı. Pozisyonda Adil Demirbağ da sarı kart gördü.

33'üncü dakikada Bytyqi, soldan ceza sahasına girerken vurdu, top kaleci Altay'da kaldı.

49'uncu dakikada İrfan Can'ın ceza sahasından şutu, direğin üstünden auta çıktı.

50'inci dakika soldan Bytyqi, arka direğe ortaladı. Muriç'in altıpas üzerinden şutu kaleci Altay'dan döndü.

54'üncü dakika topla ceza sahasına girmeye çalışan Osai Samuel'in düşüren Adil Demirbağ, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

55'inci dakika Rossi'nin ortasında kafa vuran Szalai'nin topu auta çıktı.

57'inci dakikada Ferdi'nin ceza dışından şutu az farkla dışarı çıktı.

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66'ncı dakikada soldan Bytyqi'nin ortasına ceza sahasında iyi yükselerek kafayla vuran Muhammet, Altay'ı mağlup ederek takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

78'inci dakikada Osai Samuel'in ceza sahasına ortası, kaleci Sehic de kaldı.

90'ıncı dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasına Joao Pedro'nun kafa vuruşu dışarı çıktı.

90+5'inci dakikada sol çaprazdan İkpeazu'nin sert şutu üst direkten dışarı çıktı.

Mücadele Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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