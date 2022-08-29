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Web Tv Video Erman Toroğlu Konyaspor Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını yorumladı
Erman Toroğlu Konyaspor Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını yorumladı

Erman Toroğlu Konyaspor Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını yorumladı

29.08.2022 | 20:26

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor Eskişehir'de Fenerbahçe'yi ağırlıyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmanın 22. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Enner Valencia'nın pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Top yok, birbirleriyle dalaşıyorlar. F.Bahçe'de oynuyorsun sarı falan al da o hareketi yapma. Şampiyonluğa oynayan bir takımdasın, sen sahada kalmaya bak. Pozisyon icabı atılırsın, bu tip işlerden atılma." dedi.

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