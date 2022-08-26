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Jorge Jesus'un kura öncesi dileği tuttu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya Wien'i iki maçta da mağlup ederek gruplara kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus grup kuraları ile ilgili konuşmuştu. Portekizli teknik adam 'kiminle eşleşmek istersiniz?' sorusuna, kendilerini Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev cevabını vermişti. İşte Jesus'un o açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:13
Jorge Jesus'un kura öncesi dileği tuttu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya Wien'i iki maçta da mağlup ederek gruplara kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus grup kuraları ile ilgili konuşmuştu.

Portekizli teknik adam 'kiminle eşleşmek istersiniz?' sorusuna, kendilerini Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev cevabını vermişti. Fenerbahçe B grubunda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.

İşte Jesus'un o açıklamaları;

"Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Rövanşın büyük kısmını 10 kişi oynadık. Bu ihtimali düşününce, Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak isterim."

AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER GRUPLAR ŞÖYLE:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca
C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise
E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

1. Maç günü: 8 Eylül 2022
2. Maç günü: 15 Eylül 2022
3. Maç günü: 6 Ekim 2022
4. Maç günü: 13 Ekim 2022
5. Maç günü: 27 Ekim 2022
6. Maç günü: 3 Kasım 2022

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