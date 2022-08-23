Fenerbahçe Beko sezonu açtı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiren sezonun ilk antrenmanında, milli takımlarında bulunan ve özel nedenlerden dolayı İstanbul dışında olan oyuncular yer almadı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile Fenerbahçe Beko'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu da sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti.

Fenerbahçe Beko çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek ve ilk hazırlık karşılaşmalarına 3-4 Eylül tarihlerinde TÜBAD Turnuvası'nda çıkacak.