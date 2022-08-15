Kasımpaşa Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'ı izledi 'El var' dedi

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe'yi ağırladı.
Maçın 22. dakikasında Fenerbahçeli Miha Zajc, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Zajc'ın vuruşunda Ertuğrul topa müdahale etti, tekrar Zajc'a çarpan top ağlara gitmek üzereyken Kasımpaşa savunması çizgiden çıkardı.
Fenerbahçeli futbolcular, topun çizgiyi geçtiği yönünde itiraz etti. Kasımpaşalı oyuncular ise pozisyonun başında topun Zajc'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu.
Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Zajc'ın topa elle müdahale ettiği yöninde karar verdi.