Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'ı izledi 'El var' dedi

Kasımpaşa Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'ı izledi 'El var' dedi

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Pozisyon sonrası maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan pozisyonu izledikten sonra kararını verdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:36
Kasımpaşa Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'ı izledi 'El var' dedi

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe'yi ağırladı.

Maçın 22. dakikasında Fenerbahçeli Miha Zajc, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Zajc'ın vuruşunda Ertuğrul topa müdahale etti, tekrar Zajc'a çarpan top ağlara gitmek üzereyken Kasımpaşa savunması çizgiden çıkardı.

Fenerbahçeli futbolcular, topun çizgiyi geçtiği yönünde itiraz etti. Kasımpaşalı oyuncular ise pozisyonun başında topun Zajc'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu.

Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Zajc'ın topa elle müdahale ettiği yöninde karar verdi.

DİĞER
Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu plajda böyle görüntülendi! Romantik anlar!
Mersin'de "sahte servis" cinayeti! 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Kasımpaşa 10 kişi! İşte o müdahale
Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kendini düzeltiyor!
Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi...
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 15 AĞUSTOS
Mendy hakim karşısına çıkıyor!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bilbao Mallorca maçında gol sesi çıkmadı! Bilbao Mallorca maçında gol sesi çıkmadı! 23:19
Napoli farka koştu! Napoli farka koştu! 23:18
Adana'da kazanan çıkmadı! Adana'da kazanan çıkmadı! 23:14
Fırtına'dan Bartra paylaşımı! Fırtına'dan Bartra paylaşımı! 22:01
Kasımpaşa 10 kişi! İşte o müdahale Kasımpaşa 10 kişi! İşte o müdahale 22:05
Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi... Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi... 22:09
Daha Eski
K.Paşa - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! K.Paşa - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! 22:27
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kendini düzeltiyor! Erman Toroğlu: Fenerbahçe kendini düzeltiyor! 22:54
Atletico deplasmanda galibiyete ulaştı! Atletico deplasmanda galibiyete ulaştı! 22:54
Trabzonspor kafilesi Danimarka'da! Trabzonspor kafilesi Danimarka'da! 18:04
Trabzonspor'dan Kağan Moradaoğlu açıklaması! Trabzonspor'dan Kağan Moradaoğlu açıklaması! 18:25
Atıcılıkta 3 madalya birden! Atıcılıkta 3 madalya birden! 18:39