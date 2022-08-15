Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna birçok takviye yapan sarı-lacivertli ekipte, maliyet düşürmek ve kaynak oluşturmak için oyunculara gelecek teklifler de önem taşıyor. Kanarya'da ayrılması beklenen isimlerden biri de Pelkas... Yunan futbolcu için İngiliz ekibinden teklif geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 07:29 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 07:35
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Bu sezon Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı transfer eden Hull City, sarı-lacivertlilerden bir transfer daha yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Hull City'nin gündeminde olan isim ise Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Dimitris Pelkas'ın Hull City'ye transferi için son görüşmeler yapılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

İngiliz ekibinin, Yunan oyuncuyu kiralama konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

BONSERVİS BEKLENİYORDU

Pelkas'ın Fenerbahçe'den bonservisiyle ayrılacağı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

DIMITRIS PELKAS KİMDİR?

Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Futbola PAOK'un altyapısında başladı. Kiralık olarak Vitoria Setubal'da forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

2020 yazında sarı-lacivertlilere 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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