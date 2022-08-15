FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! İşte yeni durağı...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor.
Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu...
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor.
Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu...
Bu sezon Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı transfer eden Hull City, sarı-lacivertlilerden bir transfer daha yapmayı planlıyor.
Hull City'nin gündeminde olan isim ise Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas...
KİRALIK OLARAK GİDECEK
Dimitris Pelkas'ın Hull City'ye transferi için son görüşmeler yapılıyor.
İngiliz ekibinin, Yunan oyuncuyu kiralama konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.
Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
BONSERVİS BEKLENİYORDU
Pelkas'ın Fenerbahçe'den bonservisiyle ayrılacağı iddia edilmişti.
DIMITRIS PELKAS KİMDİR?
Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi.
Futbola PAOK'un altyapısında başladı. Kiralık olarak Vitoria Setubal'da forma giydi.
2020 yazında sarı-lacivertlilere 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
28 yaşındaki oyuncunun Kanarya ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...