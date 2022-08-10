TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde, Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferini duyurduğu Berat Özdemir, antrenman sahasına gelerek takım arkadaşlarına veda etti.
Takım arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanan Berat Özdemir'e, Abdullah Avcı tarafından plaket verildi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avcı, Berat Özdemir'in Trabzonspor kariyerinin başarılarla dolu olduğunu belirtti.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
OLAY TRANSFER İDDİASI
Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Yeni Asır'ın haberine göre; bordo-mavililer Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ile ilgileniyor.
Kısa süre önce Torino ile görüşme yapan Miha Zajc'ın menajeriyle görüşüldü.
Abdullah Avcı'nın Marek Hamsik'e alternatif olarak Sloven oyuncuyu düşündüğü ifade edildi.
Trabzonspor'un Zajc için Fenerbahçe'ye bir teklif yapmadığı, Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın Sloven oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Uğur Ertaş ile bir görüşme yaptığı belirtildi.
TORINO DA DEVREDE
Miha Zajc'a talip olan Torino'nun ısrarı devam ediyor.
Bir süredir görüşmelerin sürdüğü İtalyan ekibi, son olarak 5 milyon euro'ya çıkmıştı.
Sportif Direktörü Davide Vagnati'nin Slovenyalı oyuncu için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
28 yaşındaki orta sahaya önümüzdeki günlerde bir teklif daha yapacak Torino, bu transfere noktayı koymak istiyor.