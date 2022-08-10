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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla deviren Trabzonspor'da transferde çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer sarı-lacivertlilerin yıldızı için devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:03
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde, Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferini duyurduğu Berat Özdemir, antrenman sahasına gelerek takım arkadaşlarına veda etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Takım arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanan Berat Özdemir'e, Abdullah Avcı tarafından plaket verildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avcı, Berat Özdemir'in Trabzonspor kariyerinin başarılarla dolu olduğunu belirtti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

OLAY TRANSFER İDDİASI

Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Yeni Asır'ın haberine göre; bordo-mavililer Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Kısa süre önce Torino ile görüşme yapan Miha Zajc'ın menajeriyle görüşüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Abdullah Avcı'nın Marek Hamsik'e alternatif olarak Sloven oyuncuyu düşündüğü ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Trabzonspor'un Zajc için Fenerbahçe'ye bir teklif yapmadığı, Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın Sloven oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Uğur Ertaş ile bir görüşme yaptığı belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

TORINO DA DEVREDE

Miha Zajc'a talip olan Torino'nun ısrarı devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede!

Bir süredir görüşmelerin sürdüğü İtalyan ekibi, son olarak 5 milyon euro'ya çıkmıştı.

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