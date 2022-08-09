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Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe Ümraniyespor maçı haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de konuk ettiği ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta iki kez öne geçen, soyunma odasına galip giren Fenerbahçe, uzatmalarda attığı golle beraberliği kurtardı. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç de karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Bilgiç'in "İlk ders geldi" başlıklı yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 08:21
Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Ve Jorge Jesus'un da öğreneceği şeyler varmış…

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Süper Lig dediğinizde burun kıvırıp, lige yeni yükselmiş rakibi "çantada keklik" görüp, tek orta saha ile sahaya çıkarsan, adamda "kariyer" falan takmazlar.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Hangi rakip analizi ile buna karar verdi bilemiyoruz elbette.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Ümraniye'nin üç golü de duran toplardan atması bir yana, kendi sol bekini (Peres) oynatma garipliği de Portekizli hocanın hanesinde.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Yine de iki kere öne geçip, bunu koruyamamak başka bir sıkıntı.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Sarı kartlı Arao ile ikinci yarıya başlamamak doğru ama sahadaki problemi çözmüyor ki.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Rossi de Emre Mor da hatta Lincoln de orta saha özellikleri ile öne çıkan oyuncular değil.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Devreyi de 150 pasla bitirdi Fenerbahçe. Oyuna hakim olamadığı gibi, rakibin istediği "kör döğüşü" tuzağına da düşmüş durumdaydı.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

46 yaşındaki Recep Uçar nakış gibi işlemiş maçı.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Hangi pozisyonda, hangi oyuncusunun atak yapacağı bile belli. Bir de baskı görmedikleri için yüzlerini çok rahat döndüler Fenerbahçe kalesine.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Aynı tavrı Zico'nun ilk maçlarında da görmüştük. Bir Avrupa deplasmanına sadece Marco Aurelio ile çıktı. Kaybetti tabii ki.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Hadi o, Avrupa'da hiç takım yönetmemişti, Jesus'un böyle romantik olması anlaşılmaz.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Peres'in solda ağır kalması, atak organizasyonlarında pas noktası olmaması, kadro seçiminde neden yer aldığını da merak ettiriyor.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

İşleyen Osayi- Ferdi makinesini bozuyorsun, "tercihin" iki golün hatasını yapıyor.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Yine de Ümraniyespor'un penaltısında faul ceza alanı dışında yapılıyor. Biz görüyoruz, VAR devam ettiriyor.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Aynı VAR hakemi Fenerbahçe'nin penaltısında ince elle oynamayı da tespit ediyor.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Gariplikler bitmiyor yani… Ümraniyespor 1. Lig'deki planını bozmadan, kadrosuyla çok oynamadan, teknik adamının arkasında durarak, dün geceki zaferini nasıl hak ettiğini gösterdi.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Yaralar sarılır, hatalar onarılır. Bir ders de Fenerbahçe taraftarına olsun. "Santrfor" diye ortalığı yakıyorlar. Haklılar. Ama takım olmak orta sahadan geçiyor.

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