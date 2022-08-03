Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Transfer tamamlandı! Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın lisansını çıkardı

SON DAKİKA - Transfer tamamlandı! Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın lisansını çıkardı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleye takviye geldi. Bir süredir Altay Bayındır'a alternatif arayan sarı-lacivertliler, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Lisansı çıkarılan İrfan Can Eğribayat'ın ismi, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncu listesine eklendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:16 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:36
SON DAKİKA - Transfer tamamlandı! Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın lisansını çıkardı

Fenerbahçe transferde yeniden hız kazandı. Sol bek mevkisini Kuzey Makedonyalı Alioski ile güçlendiren sarı-lacivertliler kaleci rotasyonuna yerli bir ismi dahil etti.

Altay Bayındır'a alternatif bir isim için çalışmalarını yürüten Kanarya, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İrfan Can Eğribayat'ın lisansını çıkaran Fenerbahçe, oyuncunun ismini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM
Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Eğribayat imza sonrası yaptığı açıklamada, "Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe çok ayrı bir camia. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI!
Göztepe Kulübü de yaptığı açıklamada transferle ilgili detay verdi. İzmir ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır." denildi.


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