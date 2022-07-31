Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan onay geldi! Ezgjan Alioski bitiyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan onay geldi! Ezgjan Alioski bitiyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'de mutlu sona çok yaklaştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği yıldız oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, Alioski'nin kulübü Al Ahli ile arasındaki küçük pürüzleri de çözüp transferi resmen açıklayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan onay geldi! Ezgjan Alioski bitiyor

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Fenerbahçe 9. transferini bitirmek üzere... Bruma, Emre Mor, Lincoln Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King ve Tiago Çukur transferlerinin ardından önceki gece de iki stoper açıklanmıştı. Makedon sol bek Ezgjan Alioski'nin imza aşamasına geldiği bildirildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Makedon oyuncu için onay verdiği Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli ile bonservis pazarlıklarında küçük pürüzlerin olduğu ifade edildi. Ancak bu pürüzlerin aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Takvim'in haberine göre; resmi açıklamanın her an gelebileceği de ifade ediliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

1992 doğumlu 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı Alioski, Dünya Kupası'ndaki formuyla dikkat çekmişti. Leeds United'dan ayrılıp geçen yaz Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kala Al Ahli küme düşünce Alioski takımdan ayrılma kararını almıştı. 56 kez milli formayı giyen Alioski, kariyerinde Leeds United, FC Schaffhausen, FC Lugano, Al Ahli'de forma giydi; 345 maçta 52 gol ve 51 asist üretti. Alioski hücuma yaptığı katkılarla tanınıyor. Sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş, Sampdoria ile berabere kaldı, Wout Weghorst siftah yaptı! Gedson Fernandes ve Salih Uçan performanslarıyla övgü topladı...
Temmuz zammı alan memura emekliye enflasyon farkı! Şimdiden hesaplamalar başladı! 2000’den sonra emekli olanlar dikkat
Trabzonspor'a transferde Vestergaard müjdesi!
Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye 3 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'da Brezilya ekolü geri döndü!
Kim'den Türkiye sözleri!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
İşte 30 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları
KPSS giyim kuralları neler? Yasak var mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim'den Türkiye sözleri! Kim'den Türkiye sözleri! 06:49
Fırtına'ya büyük övgü! "Bu takım şampiyonluğa koşar" Fırtına'ya büyük övgü! "Bu takım şampiyonluğa koşar" 06:35
F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı 01:11
Antalyaspor ile Dortmund yenişemedi Antalyaspor ile Dortmund yenişemedi 01:11
Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri... Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri... 01:10
İşte Trabzonspor - Sivasspor maçının özeti | İZLEYİN İşte Trabzonspor - Sivasspor maçının özeti | İZLEYİN 01:10
Daha Eski
Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "Önümüzdeki günlerde..." Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "Önümüzdeki günlerde..." 01:10
Dorukhan: Kim gelirse gelsin... Dorukhan: Kim gelirse gelsin... 01:10
Avcı'dan Süper Kupa sözleri! Avcı'dan Süper Kupa sözleri! 01:09
Trabzonspor Süper Kupa'yı kaldırdı! İşte o anlar Trabzonspor Süper Kupa'yı kaldırdı! İşte o anlar 01:09
Başkan Erdoğan Fırtına'yı tebrik etti Başkan Erdoğan Fırtına'yı tebrik etti 01:09
"1-2 transfer daha" "1-2 transfer daha" 01:09