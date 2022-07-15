Alternatifler Caio&Semedo

Kim'in ayrılık ihtimaline karşılık Fenerbahçe alternatif planını hazırladı... Liste başında iki isim var. İlki Flamengo'dan Rodrigo Caio. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Jorge Jesus'un eski öğrencisi. Geçen sezon diz sakatlığı geçirdi ancak iyileşti... Diğer aday ise Ruben Semedo. 28 yaşındaki savunmacı geçen sezonun ikinci yarısını Porto'da kiralık geçirmişti.
Kim'inayrılık ihtimaline karşılık Fenerbahçe alternatif planını hazırladı... Liste başında iki isim var. İlki Flamengo'dan Rodrigo Caio. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Jorge Jesus'un eski öğrencisi. Geçen sezon diz sakatlığı geçirdi ancak iyileşti... Diğer aday ise Ruben Semedo. 28 yaşındaki savunmacı geçen sezonun ikinci yarısını Porto'da kiralık geçirmişti. Olympiakos ile sözleşmesinin son senesine giren Portekizli Semedo'nun piyasa değeri 5 milyon euro.