Kim yarışı sürüyor

Kim Min Jae için Rennes ve Napoli'nin ilgisi devam ediyor... La Gazetta dello Sport, Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'da olduğunu belirtti. Teklif 15 milyon euro+bonuslar. Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor.

KIM İDMANA ÇIKMADI

F.Bahçe'deki geleceği merak edilen Kim Min Jae ile ilgili dün ilginç bir gelişme yaşandı. Napoli'nin transfer gündemindeki 25 yaşındaki stoper, dünkü idmanda yer almadı. Kim'in İtalyan kulübüyle görüşmek için antrenmanda yer almadığı öğrenildi.