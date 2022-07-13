Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, savunma takviyesi için harekete geçerken Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, savunma takviyesi için harekete geçerken Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibinin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly ile yıllık ücret konusunda 10 milyon Euro'ya anlaşmaya varan Chelsea, 38 milyon Euro'luk bonservis ücreti ve bonuslar karşılığında Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor.
Oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalamak isteyen Chelsea, Napoli ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Napoli'nin Kalidou Koulibaly'nin ayrılması durumunda hedefi Fenerbahçe'den Kim Min-Jae.
Napoli'nin, yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.
FRANSIZLAR DA İSTİYOR
Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla transferin gözde ismi olan Kim Min-Jae birçok takımla anılırken Fransa'dan Rennes'in de talip olduğu biliniyor.
Rennes'in oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro'yu ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.
Ancak, Fenerbahçe'nin paranın tamamını peşin istediği için anlaşma sağlanamadığını yazmıştı.
BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI
Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYOR
Öte yandan Jorge Jesus'un, Kim Min-Jae'nin gönderilmesini istemediği biliniyor.
KIM MIN JAE KİMDİR?
Kim Min-Jae, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi.
Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı. Kim, bu performasından sonra Milli Takıma seçilmeyi başardı.
2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden BJ Guon'a transfer oldu. Çin'de toplamda 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.
Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun Kim Jae Min'i takımda görmek istediği fakat o dönem Beijing Guoan'ın satmak istemediği 1.90 boyundaki Min-jae Kim, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.