Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae, uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüpleriyle görüşme gerçekleştiriyordu. Kim Min Jae'nin gitmesini taraftarlar istemezken yönetim, yüksek bir meblağ önerilmesi halinde yıldız oyucunun satışına olumlu yaklaşıyor. Bununla beraber Kim Min Jae'yi Napoli ve Rennes istiyor. Özellikle Rennes'in, Kim Min Jae transferinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor. İşte Kim Min Jae transferinin ayrıntıları ve transfer rakamları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:16
Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, savunma takviyesi için harekete geçerken Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

İtalyan ekibinin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly ile yıllık ücret konusunda 10 milyon Euro'ya anlaşmaya varan Chelsea, 38 milyon Euro'luk bonservis ücreti ve bonuslar karşılığında Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalamak isteyen Chelsea, Napoli ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Napoli'nin Kalidou Koulibaly'nin ayrılması durumunda hedefi Fenerbahçe'den Kim Min-Jae.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Napoli'nin, yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

FRANSIZLAR DA İSTİYOR

Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla transferin gözde ismi olan Kim Min-Jae birçok takımla anılırken Fransa'dan Rennes'in de talip olduğu biliniyor.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Rennes'in oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro'yu ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Ancak, Fenerbahçe'nin paranın tamamını peşin istediği için anlaşma sağlanamadığını yazmıştı.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Öte yandan Jorge Jesus'un, Kim Min-Jae'nin gönderilmesini istemediği biliniyor.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

KIM MIN JAE KİMDİR?
Kim Min-Jae, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı. Kim, bu performasından sonra Milli Takıma seçilmeyi başardı.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden BJ Guon'a transfer oldu. Çin'de toplamda 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.

Fenerbahçeli Kim Min Jae transferde karar aşamasında! Rennes o parayı kabul etti ve Napoli...

Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun Kim Jae Min'i takımda görmek istediği fakat o dönem Beijing Guoan'ın satmak istemediği 1.90 boyundaki Min-jae Kim, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.

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