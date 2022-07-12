FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Sarı-lacivertlilerin öncelik verdiği mevkilerden biri de kale...
Altay Bayındır'ın yanına kaleye takviye arayışında olan Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. İşte detaylar...
Berke Özer'in yerine kaleye iyi bir yedek arayan Fenerbahçe, Samsunspor'un başarılı file bekçisi Nurullah Aslan'ı gündemine aldı.
Kırmızı-beyazlılara hem 25 yaşındaki Aslan hem de Yunus Emre Çift'in şartları soruldu.
18 yaşındaki Yunus Emre Çift stoperde forma giyiyor.
NURULLAH ASLAN KİMDİR?
5 Temmuz 1997 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.
Kariyerine Termespor altyapısında başladı.
2016'da Erbaaspor'a transfer oldu.
2019'da Samsunspor'un yolunu tuttu.
Samsunspor formasıyla 90 karşılaşmada görev alan Nurullah Aslan, 44 maçta gol yemedi.
25 yaşındaki genç kalecinin boyu 2.02 cm...
Aslan'ın Samsunspor'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Genç eldivenin güncel piyasa değeri 550 bin euro...