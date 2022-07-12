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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, takımdan ayrılan Berke Özer'in yerine ikinci kaleci arayışına devam ediyor. Sarı-lacivertliler gündemine Samsunspor forması giyen Nurullah Aslan'ı aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 11:26
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Sarı-lacivertlilerin öncelik verdiği mevkilerden biri de kale...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Altay Bayındır'ın yanına kaleye takviye arayışında olan Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Berke Özer'in yerine kaleye iyi bir yedek arayan Fenerbahçe, Samsunspor'un başarılı file bekçisi Nurullah Aslan'ı gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Kırmızı-beyazlılara hem 25 yaşındaki Aslan hem de Yunus Emre Çift'in şartları soruldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

18 yaşındaki Yunus Emre Çift stoperde forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

NURULLAH ASLAN KİMDİR?

5 Temmuz 1997 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Kariyerine Termespor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

2016'da Erbaaspor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

2019'da Samsunspor'un yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

Samsunspor formasıyla 90 karşılaşmada görev alan Nurullah Aslan, 44 maçta gol yemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yerine Nurullah Aslan! Temasa geçildi

25 yaşındaki genç kalecinin boyu 2.02 cm...

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