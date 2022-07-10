TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Transfer dönemine süratli giren Fenerbahçe bir süredir sessizdi.
Sarı-lacivertliler bir kez daha atağa kalktı.
Teknik direktör Jorge Jesus orta sahaya, Flamengo'dan eski öğrencisi Willian Arao'yu istiyordu.
Transfer dönemine süratli giren Fenerbahçe bir süredir sessizdi.
Sarı-lacivertliler bir kez daha atağa kalktı.
Teknik direktör Jorge Jesus orta sahaya, Flamengo'dan eski öğrencisi Willian Arao'yu istiyordu.
Yönetim hem Brezilya temsilcisiyle hem de oyuncuyla anlaştı.
Globo da müjdeli haberi "Flamengo, Arao'yu Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'ye sattı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
ÇOK İSTİYOR
Sarı-lacivertlilerin, William Arao ile de 1.4 milyon euro'ya el sıkıştığı kaydedildi.
1.81 boyundaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 3 yıllık kontratın altıma imza atacağı kaydedildi.
Arao geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıktı. 5 defa fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde 1 defa da Brezilya Milli Takımı'nda boy gösterme şansını yakaladı.
Sağ ayağını kullanan Arao orta saha haricinde stoperde de görev yapabiliyor. Jesus onu çok istiyordu.
WILLIAN ARAO KİMDİR?
Flamengo'nun yıldız oyuncusu, geçen sezon 33 maça çıktı. Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Willian Arao kariyerinde, Sao Paulo, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo formaları giydi.
Orta saha bölgesinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev alabilen yıldız, 1 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.
2023 Aralık'ta Flamengo ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...