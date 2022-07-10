Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de sezon öncesi hazılıklarının yanı sıra transfer harekatıda hızla sürdürülüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kanarya Willian Arao'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Transfer dönemine süratli giren Fenerbahçe bir süredir sessizdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Sarı-lacivertliler bir kez daha atağa kalktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Teknik direktör Jorge Jesus orta sahaya, Flamengo'dan eski öğrencisi Willian Arao'yu istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Yönetim hem Brezilya temsilcisiyle hem de oyuncuyla anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Globo da müjdeli haberi "Flamengo, Arao'yu Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'ye sattı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

29 yaşındaki futbolcu için Kanarya'nın Flamengo'ya 3 milyon euro artı bonus önerdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

ÇOK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin, William Arao ile de 1.4 milyon euro'ya el sıkıştığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

1.81 boyundaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 3 yıllık kontratın altıma imza atacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Arao geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıktı. 5 defa fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Tecrübeli futbolcu kariyerinde 1 defa da Brezilya Milli Takımı'nda boy gösterme şansını yakaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Sağ ayağını kullanan Arao orta saha haricinde stoperde de görev yapabiliyor. Jesus onu çok istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

WILLIAN ARAO KİMDİR?

Flamengo'nun yıldız oyuncusu, geçen sezon 33 maça çıktı. Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Willian Arao kariyerinde, Sao Paulo, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

Orta saha bölgesinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev alabilen yıldız, 1 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuşuyor! Sözleşme detayları...

2023 Aralık'ta Flamengo ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

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