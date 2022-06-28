Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Yeni sezona 3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadroyla girmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızları birer birer kadrosuna katıyor. Lincoln Henrique ve Bruma ile başladığı transfer harekatına Emre Mor ile devam eden Kanarya, Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği PSG'li yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 18:15 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:14
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer bombalarını bir bir patlatıyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren yönetim, mutlak şampiyonluk hedefi koyduğu 2022-23 sezonuna oldukça ciddi hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

İddialı bir kadro kurmayı maçlayan sarı-lacivertli kurmaylar listedeki yıldızlarla temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Kanarya, Dinamo Kiev eşleşmesi öncesi kadrosunu hazır hale getirmek istiyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, Emre Mor transferine de nokta koydu.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Portekizli çalıştırıcının belirlediği eksiklere göre hamlelerini yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha mevkisine çevrildi.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Jorge Jesus'un oyun planında önemli bir yer tutan ön libero mevkisine yıldız bir ismin takviye edilmesi amaçlanıyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

William Carvalho ile maaş konusunda bir türlü olumlu geri dönüş alamayan yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

DANILO BOMBASI!
Fransız basınında yer alan haberde, Fenerbahçe, PSG'de forma giyen ön libero Danilo Pereira'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

PSG'nin takımdan ayrılmasına onay verdiği Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 27 maçta forma giyen Danilo, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

30 yaşındaki oyuncu ön libero mevkisinin haricinde stoper bölgesinde de görev alabiliyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Danilo'nun PSG'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Portekizli futbolcu ülkesinin milli takımında 61 maçta boy gösterdi ve 2 gollük katkı verdi.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Danilo Pereira'nın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygusal Cüneyt Arkın paylaşımları! "İçimizden bir parça koptu"
Şanlıurfa'da doktora saldıranlar serbest bırakıldı bakanlık harekete geçti! Şiddet anları kamerada
F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı!
Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı!
Jorge Jesus ikna etti! Gabigol Fenerbahçe'ye
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Asgari ücret zam toplantısı ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi! Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi! 08:53
Gidecekler belli oldu! 6 isim yolcu Gidecekler belli oldu! 6 isim yolcu 08:25
Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu! Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu! 07:19
F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı! F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı! 02:58
F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı! F.Bahçe Emre Mor'u resmen açıkladı! 02:05
Hurma'dan flaş açıklama! "F.Bahçe'ye söz verdim" Hurma'dan flaş açıklama! "F.Bahçe'ye söz verdim" 01:44
Daha Eski
Hurma'dan flaş açıklama! "F.Bahçe'ye söz verdim" Hurma'dan flaş açıklama! "F.Bahçe'ye söz verdim" 01:44
Adem Asil'den altın Adem Asil'den altın 01:31
F.Bahçe'den Diaz kararı! Yeni teklif... F.Bahçe'den Diaz kararı! Yeni teklif... 00:37
Transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor Transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor 00:37
Flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya Flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya 00:37
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho... Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho... 00:37