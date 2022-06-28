Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı Danilo geliyor

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer bombalarını bir bir patlatıyor.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer bombalarını bir bir patlatıyor.
Takımın başına Jorge Jesus'u getiren yönetim, mutlak şampiyonluk hedefi koyduğu 2022-23 sezonuna oldukça ciddi hazırlanıyor.
İddialı bir kadro kurmayı maçlayan sarı-lacivertli kurmaylar listedeki yıldızlarla temaslarını hızlandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Kanarya, Dinamo Kiev eşleşmesi öncesi kadrosunu hazır hale getirmek istiyor.
Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, Emre Mor transferine de nokta koydu.
Portekizli çalıştırıcının belirlediği eksiklere göre hamlelerini yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha mevkisine çevrildi.
Jorge Jesus'un oyun planında önemli bir yer tutan ön libero mevkisine yıldız bir ismin takviye edilmesi amaçlanıyor.
William Carvalho ile maaş konusunda bir türlü olumlu geri dönüş alamayan yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi.
DANILO BOMBASI!
Fransız basınında yer alan haberde, Fenerbahçe, PSG'de forma giyen ön libero Danilo Pereira'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
PSG'nin takımdan ayrılmasına onay verdiği Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 27 maçta forma giyen Danilo, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.
30 yaşındaki oyuncu ön libero mevkisinin haricinde stoper bölgesinde de görev alabiliyor.
Danilo'nun PSG'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Portekizli futbolcu ülkesinin milli takımında 61 maçta boy gösterdi ve 2 gollük katkı verdi.
Danilo Pereira'nın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.