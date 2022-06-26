PSG'den Pereira bombası!

Fenerbahçe'deön libero adaylarına bir yenisi daha eklendi. Portekiz gazetesi Record; ön liberoda Carvalho, Arao ve Souza'nın dışında, Jesus'un İstanbul'a transfer için ikna etmeye çalıştığı isminse daha büyük ve sükseli olduğunu öne sürdü. Jesus'un PSG'deki geleceği soru işareti olan Portekizli dinamo Pereira'yla görüştüğü belirtildi. Danilo'dan olumlu cevap alınması durumunda, satışa sıcak bakan PSG ile de görüşeceği öğrenildi. PSG'yle 2025'e kadar kontratı olan 30 yaşındaki yıldız, geçen sezon 37 maçta, 5 gol attı.