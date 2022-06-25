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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lincoln Henrique ile Bruma takviyeleriyle transfer dönemine giriş yapan ve Emre Mor için gün sayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve adı birçok isimle anılan sarı-lacivertliler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen ve 1 yıl için ayrılma hakkı olan Jhon Cordoba için harekete geçtiği ve Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle ilk görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmiyete kavuşturan Kanarya'da gözler golcü transferine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus takımlarında forma giyen futbolcuların takımdan ayrılma hakkı 1 yıl daha uzatılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Krasnodar takımında forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Cordoba'nın takımından ayrılmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçe oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Takvim'in haberine göre ilk görüşmenin olumlu geçtiği de öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF YAPILACAK

Rus kulübü ile de görüşmeyi planlayan Fenerli kurmaylar Krasnodar yönetimine satın alma opsiyonlu bir teklif sunmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Buna göre Cordoba'nın transfer edilmesi durumunda Kolombiyalı futbolcunun bu sezon bedelsiz olarak forma giyme şansı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Oyuncunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

29 yaşında ve 1.88 boyunda olan Jhon Cordoba 11 kez Kolombiya U20 takımında forma giydi ve bu maçlarda 6 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

JESUS ONAY VERDİ

Ceza sahası içinde etkili bir isim olan Cordoba'ya teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Jhon Cordoba, Rusya Ligi'nde Krasnodar forması ile çıktığı 15 maçta 6 gol ve 4 asiste imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Bu 15 maçın 12'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Kariyerine Envigado altyapısında başlayan Cordoba, Jaguares, Espanyol, Chiapas, Granada, Mainz, Köln ve Hertha Berlin formalarını da terletti.

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