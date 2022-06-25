TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jhon Cordoba hamlesi! Jorge Jesus onay verdi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmiyete kavuşturan Kanarya'da gözler golcü transferine çevrildi.
Forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus takımlarında forma giyen futbolcuların takımdan ayrılma hakkı 1 yıl daha uzatılmıştı.
Krasnodar takımında forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Cordoba'nın takımından ayrılmak istediği öğrenildi.
Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçe oyuncunun menajeri ile temasa geçti.
Takvim'in haberine göre ilk görüşmenin olumlu geçtiği de öğrenildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF YAPILACAK
Rus kulübü ile de görüşmeyi planlayan Fenerli kurmaylar Krasnodar yönetimine satın alma opsiyonlu bir teklif sunmayı planlıyor.
Buna göre Cordoba'nın transfer edilmesi durumunda Kolombiyalı futbolcunun bu sezon bedelsiz olarak forma giyme şansı bulunuyor.
Oyuncunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.
29 yaşında ve 1.88 boyunda olan Jhon Cordoba 11 kez Kolombiya U20 takımında forma giydi ve bu maçlarda 6 gol attı.
JESUS ONAY VERDİ
Ceza sahası içinde etkili bir isim olan Cordoba'ya teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği belirtiliyor.
Jhon Cordoba, Rusya Ligi'nde Krasnodar forması ile çıktığı 15 maçta 6 gol ve 4 asiste imza attı.
Bu 15 maçın 12'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.
Kariyerine Envigado altyapısında başlayan Cordoba, Jaguares, Espanyol, Chiapas, Granada, Mainz, Köln ve Hertha Berlin formalarını da terletti.
Kolombiyalı santrforun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.