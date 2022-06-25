Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan için ayrılık açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler milli futbolcunun transferi konusunda Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 22:35
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bilgilendirme

Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

DİĞER
Fenerbahçe'nin eski yıldızının oğlundan flaş itiraf! "Babamın köpekleri benden daha iyi yaşıyor"
Türkiye Fırıncılar Federasyonu duyurdu! İstanbul'da ekmeği 5 TL'den satan üç ilçede yanlıştan dönüldü
Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti
F.Bahçe'den farklı prova!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den farklı prova!
Emirhan'dan Arda sözleri! "Özel bir yetenek"
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ozan Tufan açıklaması! F.Bahçe'den Ozan Tufan açıklaması! 22:19
Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti 22:15
F.Bahçe Beko'dan flaş Pierria Henry açıklaması! F.Bahçe Beko'dan flaş Pierria Henry açıklaması! 18:38
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 19:48
Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti 20:07
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Galatasaray transferi resmen açıkladı! 20:12
Daha Eski
Dursun Özbek Taçspor Tesisleri'ni inceledi Dursun Özbek Taçspor Tesisleri'ni inceledi 17:23
Bakan Kasapoğlu'ndan milli judocu Nurdan Almalı için taziye mesajı Bakan Kasapoğlu'ndan milli judocu Nurdan Almalı için taziye mesajı 17:28
Ömer Toprak Süper Lig yolunda Ömer Toprak Süper Lig yolunda 17:38
Fenerbahçe - KF Tirana maçı CANLI Fenerbahçe - KF Tirana maçı CANLI 17:55
Mourinho Fırtına'nın yıldızını istiyor! Mourinho Fırtına'nın yıldızını istiyor! 17:58
Konyaspor'dan bir imza daha! Konyaspor'dan bir imza daha! 18:08