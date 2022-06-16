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Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle sezonu erken açan ve transferleri de bir an önce bitirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, üst üste uçakları İstanbul'a indiriyor. Sarı-lacivertliler son olarak Brezilya Ligi ekibi Flamengo'nun yıldız futbolcusu Bruno Henrique'nin peşine düşmüştü. Teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle kadroda görmek istediği 31 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı. Fenerbahçe'nin renklerine bağlamaya hazırlandığı Bruno Henrique'den Portekizli çalıştırıcıyı kahreden bir haber geldi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:29
Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Sarı-lacivertli kulüp ilk olarak Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Kanarya, PSV'den kiraladığı Bruma'yı İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Sol kanat mevkisine takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Bruno Henrique'yi listenin ilk sırasına aldı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle kadrosunda görmek istediği Brezilyalı yıldızın transferinde el sıkışıldı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Henrique ile prensipte anlaşan yönetim, Flamengo ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Fenerbahçe'nin yeni transferi olarak açıklanması beklenen Bruno Henrique'de deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

CİDDİ BİR SAKATLIK GEÇİRDİ!
Sarı-lacivertli yönetimin renklerine bağlamaya hazırlandığı yıldız futbolcu ciddi bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

MAÇA İYİ BAŞLAMIŞTI!
Brezilya Serie A'nın 12'nci haftasında Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı müsabakaya Bruno Henrique ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

31 yaşındaki futbolcu, dakikalar 6'yı gösterdiğinde Ayrton'un attığı golde asist yapan isim oldu.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Ancak Brezilyalı futbolcu ve takım arkadaşlarının bu sevinci kısa sürdü.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

AĞLAYARAK KENARA GELDİ
Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren kötü haber karşılaşmanın 22. dakikasında geldi.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Flamengo'nun hızlı gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Bruno Henrique rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Marllon'un omuz attığı pozisyonda yere ters bir şekilde basan tecrübeli futbolcu yerden uzun bir süre kalkamadı.

Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Sağlık görevlilerinin oyun alanındaki müdahaledesine rağmen devam edemeyen Bruno Henrique sedyeyle birlikte 25. dakikada gözyaşlarıyla kenara geldi.

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