Fenerbahçe'de Bruno Henrique depremi! Jorge Jesus'u kahreden haber

Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertli kulüp ilk olarak Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.
Transferde ayağını gazdan çekmeyen Kanarya, PSV'den kiraladığı Bruma'yı İstanbul'a getirdi.
Sol kanat mevkisine takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Bruno Henrique'yi listenin ilk sırasına aldı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle kadrosunda görmek istediği Brezilyalı yıldızın transferinde el sıkışıldı.
Henrique ile prensipte anlaşan yönetim, Flamengo ile görüşmelerde son aşamaya geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi olarak açıklanması beklenen Bruno Henrique'de deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.
CİDDİ BİR SAKATLIK GEÇİRDİ!
Sarı-lacivertli yönetimin renklerine bağlamaya hazırlandığı yıldız futbolcu ciddi bir sakatlık yaşadı.
MAÇA İYİ BAŞLAMIŞTI!
Brezilya Serie A'nın 12'nci haftasında Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı müsabakaya Bruno Henrique ilk 11'de başladı.
31 yaşındaki futbolcu, dakikalar 6'yı gösterdiğinde Ayrton'un attığı golde asist yapan isim oldu.
Ancak Brezilyalı futbolcu ve takım arkadaşlarının bu sevinci kısa sürdü.
AĞLAYARAK KENARA GELDİ
Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren kötü haber karşılaşmanın 22. dakikasında geldi.
Flamengo'nun hızlı gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Bruno Henrique rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı.
Marllon'un omuz attığı pozisyonda yere ters bir şekilde basan tecrübeli futbolcu yerden uzun bir süre kalkamadı.
Sağlık görevlilerinin oyun alanındaki müdahaledesine rağmen devam edemeyen Bruno Henrique sedyeyle birlikte 25. dakikada gözyaşlarıyla kenara geldi.
31 yaşındaki oyuncunun yerine Vitinho kalan sürede görev yaptı.