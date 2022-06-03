Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus: Tutkuyla çalışacağız

Jorge Jesus: Tutkuyla çalışacağız

Fenerbahçe tutkudur. Ben ve ekibim de işimizde çok tutkuluyuz. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi’nde de gruplara kalmak istiyoruz.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Jorge Jesus: Tutkuyla çalışacağız

Jorge Jesus ilk açıklamasını FBTV'ye yaptı... Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldiğini söyleyen Portekizli teknik direktör, "İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu" dedi. İşte Jesus'un coşturan sözleri: "Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Fenerbahçe tutkudur. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de işimizde tutkulu insanlarız. Çok mutluyum.

OYUN MUTLU EDECEK
Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz... İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu... Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmak istiyoruz. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz... Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz."

77. TEKNİK DİREKTÖR
Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekibin 77. teknik adamı oldu... Fenerbahçe'nin 115 yıllık tarihinde futbol takımında bugüne dek 39 yabancı, 37 de Türk teknik direktör görev yaptı... Jesus, Ali Koç'un ise dördüncü yabancı teknik direktörü oldu. (Diğerleri Cocu, Erwin Koeman ve Vitor Pereira). Koç döneminde yerli hoca olarak ise takımda Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, İsmail Kartal, Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar görev aldı.

KOLAY OLMADI
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Jesus'un transferinin kolay olmadığını belirterek, "Talibi çok olan bir hoca. Bu yüzden çok kolay bir süreç olmadı. Kariyerini konuşmaya gerek yok. İlk günden beri başkanımızla enerjisi tuttu. İlk görüşmeden itibaren iş kolay çözülmeye başladı. Diğer teklifler elendi. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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