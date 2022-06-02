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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'la görüşmelere başladığını KAP'a bildiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde öncelik ise golcü transferi. Kanarya'nın sürpriz bir isim için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 12:31
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Jorge Jesus'un Portekiz basınına yansıyan haberlere göre yıllık 7 milyon Euro alacağı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Jorge Jesus'un Portekiz basınına yansıyan haberlere göre yıllık 7 milyon Euro alacağı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Tecrübeli teknik adamın, birkaç aydır Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, bir TV programına yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi izlediğini ve bir rapor verdiğini ifade etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Jesus'un verdiği raporlar doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Kanarya'da öncelik önemli oyuncuları elde tutmak olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Öncelikli olarak Altay Bayındır takımda kalacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Savunmanın lideri Kim Min Jae'nin de en az 1 yıl daha takımda kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Gösterdiği performansla CSKA Moskova'nın radarına giren Mert Hakan Yandaş da astronomik bir teklif gelmediği sürece sarı-lacivertlilerde kalacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Attila Szalai gibi isimler takımda tutulacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusundaki son kararı ise Jorge Jesus verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Ozan Tufan'ın adı son dönemde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un verdiği raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

4 ya da 5 transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yedek kaleci, sol bek, sol kanat, merkez orta saha ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Kanarya'da öncelik ise forvet transferine verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Sarı-lacivertli kurmaylar golcü takviyesi için yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Fenerbahçe'de forvet transferi için gündemde olan isimler de belli oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi ise Alexander Sörloth.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Fenerbahçe, sezonu Real Sociedad'da tamamlayan Norveçli golcünün bonservisini almak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Yıldız forvetin bonservisi Leipzig'de bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Leipzig'in Sörloth için 10-12 milyon Euro arasında bir bonservis geliri beklediği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da 44 maça çıkan 26 yaşındaki golcü 8 gol 1 asistlik istatistiklerle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Sörloth Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Fenerbahçe'de Sörloth'un alternatifi olarak düşünülen isim ise Benfica'dan Jorge Jesus'un öğrencisi olan Haris Seferovic.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki golcünün durumunu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Seferovic, Jorge Jesus Benfica'da iken kariyerinin altın çağını yaşamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Yıldız golcü için Portekiz ekibinin 10 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Seferovic'in Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Tecrübeli forvet bu sezon sakatlıklar nedeniyle Portekiz ekibinde 15 mücadeleye çıktı ve 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

İsviçre Milli Takımı'nın forveti olan 30 yaşındaki futbolcu, milli takımla 82 maçta 24 gol atma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Fenerbahçe'de forvet transferinde listede olan isimlerden biri de Lois Openda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Sezonu Vitesse'de kiralık olarak bitiren 22 yaşındaki forvetin bonservisi Club Brugge'da bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Openda'nın Belçika'ya dönmek istemediği ve kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği ifade edildi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Openda bu sezon Hollanda'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Genç golcü bu sezon Vitesse'de 48 maçta görev aldı ve 23 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

ZAHAVI BOMBASINI DUYURDULAR

Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim se PSV ile olan sözleşmesi sona eren Eran Zahavi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Portekiz basınında yer alan haberde, İsrailli golcünün Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Haberde ayrıca Zahavi için Olympiakos ve Maccabi Tel-Aviv'in de devrede olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Tecrübeli golcü bu sezon çıktığı 46 maçta 20 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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