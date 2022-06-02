FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava golcü! Transferi duyurdular

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun planlanması başladı.
Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kapmıştı.
Jorge Jesus'u KAP'a bildiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da hız kazandı.
Sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun planlanması başladı.
Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kapmıştı.
Jorge Jesus'u KAP'a bildiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da hız kazandı.
Jorge Jesus'un Portekiz basınına yansıyan haberlere göre yıllık 7 milyon Euro alacağı iddia edilmişti.
Jorge Jesus'un Portekiz basınına yansıyan haberlere göre yıllık 7 milyon Euro alacağı iddia edilmişti.
Tecrübeli teknik adamın, birkaç aydır Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, bir TV programına yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi izlediğini ve bir rapor verdiğini ifade etmişti.
Jesus'un verdiği raporlar doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına başladı.
Kanarya'da öncelik önemli oyuncuları elde tutmak olacak.
Öncelikli olarak Altay Bayındır takımda kalacak.
Savunmanın lideri Kim Min Jae'nin de en az 1 yıl daha takımda kalması bekleniyor.
Gösterdiği performansla CSKA Moskova'nın radarına giren Mert Hakan Yandaş da astronomik bir teklif gelmediği sürece sarı-lacivertlilerde kalacak.
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Attila Szalai gibi isimler takımda tutulacak.
Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusundaki son kararı ise Jorge Jesus verecek.
Ozan Tufan'ın adı son dönemde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılmış durumda.
Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un verdiği raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
4 ya da 5 transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yedek kaleci, sol bek, sol kanat, merkez orta saha ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
Kanarya'da öncelik ise forvet transferine verildi.
Sarı-lacivertli kurmaylar golcü takviyesi için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe'de forvet transferi için gündemde olan isimler de belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi ise Alexander Sörloth.
Fenerbahçe, sezonu Real Sociedad'da tamamlayan Norveçli golcünün bonservisini almak istiyor.
Yıldız forvetin bonservisi Leipzig'de bulunuyor.
Leipzig'in Sörloth için 10-12 milyon Euro arasında bir bonservis geliri beklediği bildirildi.
Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da 44 maça çıkan 26 yaşındaki golcü 8 gol 1 asistlik istatistiklerle oynadı.
Sörloth Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olmayı başarmıştı.
Fenerbahçe'de Sörloth'un alternatifi olarak düşünülen isim ise Benfica'dan Jorge Jesus'un öğrencisi olan Haris Seferovic.
Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki golcünün durumunu yakından takip ediyor.
Seferovic, Jorge Jesus Benfica'da iken kariyerinin altın çağını yaşamıştı.
Yıldız golcü için Portekiz ekibinin 10 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.
Seferovic'in Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Tecrübeli forvet bu sezon sakatlıklar nedeniyle Portekiz ekibinde 15 mücadeleye çıktı ve 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
İsviçre Milli Takımı'nın forveti olan 30 yaşındaki futbolcu, milli takımla 82 maçta 24 gol atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'de forvet transferinde listede olan isimlerden biri de Lois Openda.
Sezonu Vitesse'de kiralık olarak bitiren 22 yaşındaki forvetin bonservisi Club Brugge'da bulunuyor.
Openda'nın Belçika'ya dönmek istemediği ve kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği ifade edildi
Openda bu sezon Hollanda'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Genç golcü bu sezon Vitesse'de 48 maçta görev aldı ve 23 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.
ZAHAVI BOMBASINI DUYURDULAR
Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim se PSV ile olan sözleşmesi sona eren Eran Zahavi oldu.
Portekiz basınında yer alan haberde, İsrailli golcünün Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.
Haberde ayrıca Zahavi için Olympiakos ve Maccabi Tel-Aviv'in de devrede olduğu iddia edildi.
Tecrübeli golcü bu sezon çıktığı 46 maçta 20 gol 12 asistlik performans sergiledi.
Öncelikli olarak forvet transferine ağırlık veren Kanarya'da son karar ise Jorge Jesus'un.
Tecrübeli teknik adam resmen göreve başladıktan sonra transfer çalışmaları da hız kazanacak.