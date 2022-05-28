Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu için düğmeye basıldı.
Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu için düğmeye basıldı.
Portekizli çalıştırıcının raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler belirlendi.
Jorge Jesus ilk olarak mevcut kadrodan 12 futbolcunun ismini yönetime verdi ve takımda tutulmalarını istedi.
Böylece kadro iskeletini koruma amacı taşıyan deneyimli hoca, yapılacak takviyeler için de listesini oluşturdu.
ÖNCELİK GOLCÜDE!
Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya'da öncelik santrfor mevkisine verildi.
Yüksek verim sağlayacak bir golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, ince eleyip sık dokuyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR!
Takımın gol yükünü çekecek bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Fenerbahçe'de forvet transferi için ön temaslar devam ediyor.
3 YILDIZ ÖN PLANDA!
Bir süredir temaslarda bulunan sarı-lacivertlilerde 3 yıldız ön plana çıktı.
SÖRLOTH LİSTE BAŞI!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da çok beğendiği Alexander Sörloth liste başındaki yerini koruyor.
Norveçli golcüyle yapılan görüşmeler sonucunda yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı.
Yıldız futbolcunun kulübü Leipzig ile pazarlıklar sürüyor.
SEFEROVIC SICAK BAKIYOR!
Jorge Jesus'un Benfica'daki eski öğrencisi Seferovic, Fenerbahçe'nin golcü hedefleri arasında bulunuyor.
İsviçreli oyuncu, kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmeye sıcak bakıyor.
Benfica'da yeni teknik adam Schmidt'in kadroda düşünmediği Haris Seferovic için teklif bekleniyor.
ABOUBAKAR ISRARI!
Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar ismi yeniden gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin yıldız golcünün transferdeki son durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Kamerunlu futbolcuya Fenerbahçe haricinde birçok takımın ilgisi bulunuyor.
TRANSFER ZİRVESİ!
Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile transfer konusunu geniş kapsamlı olarak bir kez daha değerlendirecek.
Yapılan zirveden çıkan sonuç transferde belirleyici olacak.