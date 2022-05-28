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Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Son dakika spor haberi: Golcü transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getirecek olan sarı-lacivertlilerde ilk iş santrfor takviyesi yapmak olacak. Jesus'un raporuna göre listesini oluşturan yönetim, nokta atışı bir takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Kanarya, süper golcüyü renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:41
Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Portekizli çalıştırıcının raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler belirlendi.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Jorge Jesus ilk olarak mevcut kadrodan 12 futbolcunun ismini yönetime verdi ve takımda tutulmalarını istedi.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Böylece kadro iskeletini koruma amacı taşıyan deneyimli hoca, yapılacak takviyeler için de listesini oluşturdu.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

ÖNCELİK GOLCÜDE!
Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya'da öncelik santrfor mevkisine verildi.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Yüksek verim sağlayacak bir golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

TEMASLAR SÜRÜYOR!
Takımın gol yükünü çekecek bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Fenerbahçe'de forvet transferi için ön temaslar devam ediyor.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

3 YILDIZ ÖN PLANDA!
Bir süredir temaslarda bulunan sarı-lacivertlilerde 3 yıldız ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

SÖRLOTH LİSTE BAŞI!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da çok beğendiği Alexander Sörloth liste başındaki yerini koruyor.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Norveçli golcüyle yapılan görüşmeler sonucunda yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Yıldız futbolcunun kulübü Leipzig ile pazarlıklar sürüyor.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

SEFEROVIC SICAK BAKIYOR!
Jorge Jesus'un Benfica'daki eski öğrencisi Seferovic, Fenerbahçe'nin golcü hedefleri arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

İsviçreli oyuncu, kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Benfica'da yeni teknik adam Schmidt'in kadroda düşünmediği Haris Seferovic için teklif bekleniyor.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

ABOUBAKAR ISRARI!
Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar ismi yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcünün transferdeki son durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

Kamerunlu futbolcuya Fenerbahçe haricinde birçok takımın ilgisi bulunuyor.


Fenerbahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor

TRANSFER ZİRVESİ!
Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile transfer konusunu geniş kapsamlı olarak bir kez daha değerlendirecek.

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