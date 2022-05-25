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SON DAKİKA - Berke Özer Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Berke Özer takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç file bekçisi, takıma ve taraftarlara veda etti. Sarı-lacivertli formayla inanılmaz bir tecrübe yaşadığını ifade eden 22 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca takıma en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:55 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:04
SON DAKİKA - Berke Özer Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer takımdan ayrıldığını açıkladı. 2018 yılında Altınordu'dan sarı-lacivertlilere transfer olan Berke, 2019'da Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralanmıştı. 2021 yılında Fenerbahçe'ye dönen 22 yaşındaki file bekçisi, istediği forma şansını bulamadı. Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta kalesinde 17 gol gören Berke Özer, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı açıkladı.

İşte Berke Özer'den yapılan açıklama:

"Büyük Fenerbahçe Ailem,

Kahramanlarımın forma giydiği, genç yaşta bir taraftarı olarak kapısından adım attığım kulübümden, Fenerbahçem'den ayrılıyorum.

Duygularım karmakarışık. Ne anlatsam ne söylesem eksik olacak. Kendimi bildim bileli, renklerini her gördüğümde kalbimi titreten, 4 yıldır ise büyük bir gurur ile sırtımda formasını, kalbimde armasını taşıdığım çocukluk aşkımdan ayrılmak benim için gerçekten zor. Ancak biliyorum ki o kapı bana her zaman ardına kadar açık.

Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. En iyi şekilde bu formaya hizmet etmek için de çok çalıştım.

Sevgili ailem, Fenerbahçem'e belki saha içinden artık destek olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe'nin bir parçası, bir taraftarı olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman en derinden yaşamaya devam edeceğim.

Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, hocalarıma, takım arkadaşlarıma,tüm kulüp personeline ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum.

Hakkınızı helal edin.

Berke"

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