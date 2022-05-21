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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "6 ay oynayamayacak"

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri biletini almak için sahaya çıkacak. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin 6 ay forma giyemeyeceğini söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:17 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:23
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "6 ay oynayamayacak"

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Nazım, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 6 ay futbol oynayamayacak. İkinci yarıda en çok puan alan, en çok maç kazanan ve en çok gol atan takımız. Bugün de 3 puan almak istiyoruz.

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