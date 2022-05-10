Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezona yeni hocasıyla başlamak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör konusunda mutlu sona yakın.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'ta önemli aşama kaydetti.
Geçtiğimiz haftalarda deneyimli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus ile bir görüşme daha gerçekleştirmek amacıyla Portekiz'e gitti.
Adı Flamengo ile de anılan Jorge Jesus'ta Flamengo ihtimalinin ortadan kalkmasıyla birlikte tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Jorge Jesus için gün sayan sarı-lacivertlilerde transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de önceliklerden biri stoper bölgesi...
Avrupa kulüplerinin radarındaki Attila Szalai ve Kim-Min Jae'nin ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin adı Meksika ekibi Toluca'da forma giyen Haret Ortega ile anılıyordu.
Marca'da da kendine yer bulan habere göre Meksikalı futbolcu, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.
21 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi sonrası Ortega'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları güçlendi.
Haberde ayrıca kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç futbolcunun yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdüreceği ve Fenerbahçe'ye transfer olmayı amaçladığı kaydedildi.
HARET ORTEGA KİMDİR?
Tam adı Oscar Haret Ortega Gatica olan futbolcu, 19 Mayıs 2000 tarihinde Meksika'nın Iguala kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin CF America takımının altyapısında başlayan Meksikalı stoper, 2019 yılında A takıma yükseldi.
Ortega, 2020/2021 sezonu başında bir başka Meksika ekibi Toluca'ya transfer oldu.
1.90 boyundaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 29 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Meksika Milli Takımı ile 1 maça çıkan Haret Ortega'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.