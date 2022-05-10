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Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'un 5 puan önünde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe, birçok ismi listesine alırken, yaşanan son dakika gelişmesi taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 14:49
Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Yeni sezona yeni hocasıyla başlamak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör konusunda mutlu sona yakın.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'ta önemli aşama kaydetti.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Geçtiğimiz haftalarda deneyimli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus ile bir görüşme daha gerçekleştirmek amacıyla Portekiz'e gitti.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Adı Flamengo ile de anılan Jorge Jesus'ta Flamengo ihtimalinin ortadan kalkmasıyla birlikte tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Jorge Jesus için gün sayan sarı-lacivertlilerde transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Yaz transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de önceliklerden biri stoper bölgesi...

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Avrupa kulüplerinin radarındaki Attila Szalai ve Kim-Min Jae'nin ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin adı Meksika ekibi Toluca'da forma giyen Haret Ortega ile anılıyordu.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Marca'da da kendine yer bulan habere göre Meksikalı futbolcu, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

21 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi sonrası Ortega'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları güçlendi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Haberde ayrıca kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç futbolcunun yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdüreceği ve Fenerbahçe'ye transfer olmayı amaçladığı kaydedildi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

HARET ORTEGA KİMDİR?

Tam adı Oscar Haret Ortega Gatica olan futbolcu, 19 Mayıs 2000 tarihinde Meksika'nın Iguala kentinde dünyaya geldi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Futbola ülkesinin CF America takımının altyapısında başlayan Meksikalı stoper, 2019 yılında A takıma yükseldi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Ortega, 2020/2021 sezonu başında bir başka Meksika ekibi Toluca'ya transfer oldu.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

1.90 boyundaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 29 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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