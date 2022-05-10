Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Yaz transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de önceliklerden biri stoper bölgesi...

Avrupa kulüplerinin radarındaki Attila Szalai ve Kim-Min Jae'nin ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin adı Meksika ekibi Toluca'da forma giyen Haret Ortega ile anılıyordu.