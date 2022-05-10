O davada karar verildi! Fenerbahçe böyle duyurdu

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan 'küfürlü ses' efektiyle ilgili davanın sonucunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savcılık makamınca yayıncı kuruluş yetkilisi kişinin suçlu olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından kulübümüz aleyhinde yayınlanan "küfürlü ses efekti" skandalına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUFEDER) tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda savcılık makamınca yayıncı kuruluş yetkilisi kişinin suçlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Yayıncı kuruluş yetkilisi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanın 14. Maddesi kapsamında işlem yapılarak, adli para cezası yerine geçecek şekilde "Ön Ödeme Bildirimi" gönderilmiştir.

Şahsın ön ödeme yapmaması halinde hakkında ceza yargılaması yapılacaktır. Öte yandan, işbu karar doğrultusunda HUFEDER tarafından yayıncı kuruluş hakkında RTÜK'e de şikayette bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.