Paulo Sousa'dan Jorge Jesus'a cevap geldi! "Saygı duyduğum bir antrenör ama..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un imzayı attırmak için yanına gittiği Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına açıklamalarda bulunmuştu.

Jesus, eski kulübü Flamengo'ya gitmek istediğini resmen açıklamıştı. Bununla beraber Flamengo Teknik Direktörü Paulo Sousa'nın, Jorge Jesus'a nasıl cevap vereceği merak konusuydu.

"SAYGI DUYUYORUM AMA..."

Paulo Sousa, yaptığı açıklamada, "Jorge Jesus ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum, saygı duyduğum bir antrenör. Jorge'nin, 2019'da Flamengo'da neler yaptığını biliyorum ve ona saygı duyuyorum ama FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Carpegiani'ye de saygı duyuyorum. Tanrı'dan başarılarını ve sağlığını diliyorum. Ailesine de saadet vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

