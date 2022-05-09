Haberler Fenerbahçe Paulo Sousa'dan Jorge Jesus'a cevap geldi! "Saygı duyduğum bir antrenör ama..."

Paulo Sousa'dan Jorge Jesus'a cevap geldi! "Saygı duyduğum bir antrenör ama..."

Fenerbahçe'nin başına geçmesi neredeyse kesinleşen Jorge Jesus, Brezilya tatilinde yaptığı açıklamalarda gündeme bomba gibi oturmuştu. Jesus, verdiği bir röportajda Flamengo'yu yeniden çalıştırmak istediğini resmen açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Brezilya basını, Flamengo Teknik Direktörü Paulo Sousa'nın, Jesus'a ne cevap vereceğini konuşuyordu. Sousa, Jorge Jesus hakkında sessizliğini bozdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 17:06
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Paulo Sousa'dan Jorge Jesus'a cevap geldi! "Saygı duyduğum bir antrenör ama..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un imzayı attırmak için yanına gittiği Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına açıklamalarda bulunmuştu.

Jesus, eski kulübü Flamengo'ya gitmek istediğini resmen açıklamıştı. Bununla beraber Flamengo Teknik Direktörü Paulo Sousa'nın, Jorge Jesus'a nasıl cevap vereceği merak konusuydu.

"SAYGI DUYUYORUM AMA..."
Paulo Sousa, yaptığı açıklamada, "Jorge Jesus ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum, saygı duyduğum bir antrenör. Jorge'nin, 2019'da Flamengo'da neler yaptığını biliyorum ve ona saygı duyuyorum ama FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Carpegiani'ye de saygı duyuyorum. Tanrı'dan başarılarını ve sağlığını diliyorum. Ailesine de saadet vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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