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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin yeni hocası olduğunu duyurdular!

Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasındaki görüşmeler son hızda sürerken, Portekiz'den müjdeli haber geldi. Ülkenin önde gelen televizyon kanallarından CMTV, dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:47 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:56
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin yeni hocası olduğunu duyurdular!

Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bir süredir Brezilya'da bulunan deneyimli teknik direktör için Portekiz'de yayın yapan televizyon kanalı CMTV'den çarpıcı bir iddia gelirken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Jesus olduğu vurgulandı.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e geri dönen Jorge Jesus, havaalanında verdiği demeçte ''Brezilya'ya geri dönmeyeceğim'' dedi. Jesus, "Fenerbahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" yanıtını verdi.

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