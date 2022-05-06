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FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Fenerbahçe yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç, Jorge Jesus gibi Portekizli olan 48 yaşındaki Nuno Espirito Santo'yla da görüşmüştü. Ünlü hocanın maliyetinin yardımcılarıyla beraber 12 milyon Euro olması geri adım attırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

İsmail Kartal'la hedefe koşan Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik adam arayışları tam gaz sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Başkan Ali Koç, nisan ayının sonunda Jorge Jesus ile Portekiz'de bir araya gelmiş, 67 yaşındaki Jesus'un kararını mayıs ayının başında vereceği belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Portekizli hocanın yanıtını bekleyen sarı-lacivertliler, cevabın olumsuz olması halinde B ve C planlarını da elinde hazır tutmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Bu nedenle Portekiz ziyaretinde yine bu ülke vatandaşı olan Nuno Espirito Santo ile de görüşülmüştü. Ancak bu görüşmeden de olumlu bir gelişme çıkmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

En son İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran ve 1 Kasım 2021'de görevinden ayrılan 48 yaşındaki Espirito'nun önemli transferler istediği ve ekibiyle birlikte maliyetinin 10-12 milyon Euro'yu bulması transferin gerçekleşme ihtimalini zora soktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Koç, rotayı tekrar Jorge Jesus'a çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

"FENERBAHÇE'NİN ARADIĞI TEKNİK ADAM"

Son olarak İngiltere'de Tottenham'ı çalıştıran Nuno Espirito Santo'nun, öncesindeki 5 sezonda görev aldığı Wolverhampton'ı Premier Lig'e çıkardığını hatırlatan The Athletic Tottenham muhabiri Charlie Eccleshare, Sabah'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

"Genellikle kontratak futbolu oynatmayı, hızlı oyuncularla hücum yapmayı seviyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Özellikle Wolverhampton'da Adama Traore ve Diego Jota ile bunu gerçekleştiriyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Defansif önceliği ön planda tutup 4-2-3-1 taktiğini takıma benimsetiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Disiplinli olmak ve bunu oyuncularına aşılamak prensipleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

"YÖNETİM GEREKLİ ZAMANI VERMEDİ"

Deneyimi ve tecrübesiyle Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Genç oyuncularla çalışmaktan ve onları geliştirmekten çok hoşlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Raul Jimenez, Diogo Jota ve Adama Traore gibi oyuncuları parlatma konusunda bir üne sahip.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Wolverhampton'da çalıştığı dönemde Koronavirüs'ten çok etkilendi. Taraftarların stada gelememesi ve uzun süre destek görememesinden dolayı takıma kontsantre olamadı. İyi başladığı Wolves kariyeri kötü şekilde sonuçlandı. Tottenham'da 4 ay gibi bir zamanda görevde kaldı. Ancak iyi bir başlangıç yapamadı. Taraftar çok seviyordu ama yönetim gerekli zamanı vermedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

NUNO ESPIRITO SANTO KİMDİR?

Teknik adamlık kariyerine Malaga'da kaleci antrenörü olarak başladı. Panathinaikos'ta aynı şekilde devam etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Teknik direktör olarak ilk sınavını Rio Ave'de verdi. Burada 80 maçta 1.41 puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi

Ardından Valencia (62 maç-1.81 puan ort.), Porto (49 maç-1.96 puan ort.), Wolverhampton (199 maç- 1.68 puan ort.) ve son olarak Tottenham'da (17 maç-1.65 puan ort) çalıştı.

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