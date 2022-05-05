İtoudis bombası

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic'in yerine takım koçluğuna Dimitris Itoudis'in getirileceği iddia edildi... Yunan basını, sarı-lacivertlilerin Yunan başantrenör Itoudis ile yeni sezon için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. Sport24, tecrübeli Yunan koçun, CSKA Moskova ile bir yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ancak Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. 1990'da antrenörlük kariyerine başlayan Itoudis; CSKA ile 2 Euroleague şampiyonulğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti. Başarılı antrenör 2 kez Euroleague yılın koçu ödülünü aldı.