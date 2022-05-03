FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan ses getirecek hamle! Listedeki isim Federico Bernardeschi

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk kadrosu kurmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertli Yönetim son dönemde yıldız oyuncuların menajerleriyle temas kurmaya başladı. Daha önce gündemine Andrea Belotti'yi alan Sarı Kanarya hedefi yine bir İtalyan...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, İtalyan devi Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin menajeri ile temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi ilk görüşmede transferin şartlarını masaya yatırdı. 28 yaşındaki futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor.