FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan ses getirecek hamle! Listedeki isim Federico Bernardeschi

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk kadrosu kurmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertli Yönetim son dönemde yıldız oyuncuların menajerleriyle temas kurmaya başladı. Daha önce gündemine Andrea Belotti'yi alan Sarı Kanarya hedefi yine bir İtalyan...
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, İtalyan devi Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin menajeri ile temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi ilk görüşmede transferin şartlarını masaya yatırdı. 28 yaşındaki futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor.
İtalya Milli Takımı'nda 38 kez forma giyen ve 6 kez fileleri havalandıran Bernardeschi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro... Tecrübeli oyuncu bu sezon Juventus formasıyla 32 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 6 asist üretti.