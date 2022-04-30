FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını yorumladı!

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Fenerbahçe 60'tan sonra durdu. Top kayıpları başladı ve ardından Antep'in golü geldi. Son yarım saat Fenerbahçe için çok sıkıntılı geçebilirdi.
Fakat sahneye Zajc çıktı. Rakip ceza sahası içinde topu alışı, dönüşü, uzak köşeye kafayı kaldırıp bakması ve oraya ayak içiyle vurabilmesi tam bir kalite unsuru. Bu gol Fenerbahçe'yi rahatlattı ve sarı-lacivertliler, lig ikinciliği yolunda doludizgin devam etti.
Hakeme gelince… Sarper Barış Saka mükemmel maç yönetti. VAR'ın devreye girdiği anlar kusursuzdu. Serdar'ın kaçırdığı penaltıda karar doğru. Antep'in attığı gol, yardımcı tarafından iptal edilmesine rağmen VAR düzeltti. Ve son saniyedeki Tisserand'ın elle oynamasında da VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğru karardı.