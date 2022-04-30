FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - HAKEM MÜKEMMEL BİR MAÇ YÖNETTİ Fenerbahçe haftalardır çok iyi gidiyor. İsmail Kartal göreve geldikten sonra lig başlamış olsaydı herhalde şu anda Fenerbahçe uzak ara liderdi. Gerçekten de bu takım fizik olarak ligin sonuna gelinmiş olmasına rağmen mükemmel durumda.

Böyle olunca da rakibe basıyorlar, ikili mücadele üstünlüğü kuruyorlar ve tempo yapıyorlar. Fenerbahçe ilk yarıda iyiydi. Maçın hemen başında da Nazım Sangare'nin akıllı bir pasıyla Rossi fırladı ve golü yaptı. Fakat ilk yarıda Fenerbahçe bazen hatta çoğu zaman aceleci davrandı.