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İsmail Kartal Fenerbahçe Gaziantep FK maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 19:46 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 19:59
İsmail Kartal Fenerbahçe Gaziantep FK maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Önemli oyuncularımı ceza ve sakatlıktan kaybettik. Bazıları sezonu kapattı maalesef. Bugün kendi pozitif futbolumuzu oynamaya çalışacağız. İyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak serimizi devam ettirmek istiyoruz.

Taraftarlarımız ilk günden beri bize güvenmeleri gerektiğini söyledim. Onlarda bize güvendi ve desteklediler, onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oluyorum, oyuncularım da çok mutlu oluyor.

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