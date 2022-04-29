Fenerbahçe Gaziantep FK maçı CANLI | FB maçı canlı izle

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan başladı. Ligde 2.'lik için mücadele eden Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alan Kanarya, eski teknik direktörü Erol Bulut karşısında galibiyeti hedefliyor.

Fenerbahçe'nin maçta puan kaybetmesi halinde Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar Dursun



Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.