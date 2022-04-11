Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

Süper Lig'de sezonun en önemli gecelerinden birine sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, ev sahibi ekibin kasasını doldurdu.
Süper Lig'de sezonun en önemli gecelerinden birine sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, ev sahibi ekibin kasasını doldurdu.
Satışa sunulan biletler günler önce dakikalar içinde tükenirken, Kadıköy'e akın eden sarı-lacivertli futbolseverler, stadın altındaki iki Fenerium mağazasını da boş bırakmadı ve ürünleri satın alarak takımlarına destek verdiler.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, bilet satışından ve stadın altındaki iki Fenerium'daki ürün satışlarından 20 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.