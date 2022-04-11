Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ Öte yandan mücadele için stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin uygulandığı görüldü. Maçın başlamasına 4 saat kala stat çevresindeki taraftarlar polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkartıldı. Taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra alındı.

RESTORAN VE KAFELER KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarları, dün Kadıköy'e adeta bayramı yaşattı. Gündüz çok erken saatlerde Ülker Stadı'nın yakınlarında toplanarak derbinin havasına giren sarı-lacivertliler, stadyum çevresindeki kafe ve restoranları da tamamen doldurdu. Mekanlarda derbi maç için rezervasyonlar dolarken, tüm restoranlar kapalı gişeydi.