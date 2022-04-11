Haberler Fenerbahçe Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

Son dakika spor haberi: Ligde ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan dev mücadelenin bilet satışından ve stadyumun altındaki iki Fenerium'da taraftarlarının yaptığı alışverişlerden 20 milyon TL'ye yakın gelir sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 07:00
Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

Süper Lig'de sezonun en önemli gecelerinden birine sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, ev sahibi ekibin kasasını doldurdu.

Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

Satışa sunulan biletler günler önce dakikalar içinde tükenirken, Kadıköy'e akın eden sarı-lacivertli futbolseverler, stadın altındaki iki Fenerium mağazasını da boş bırakmadı ve ürünleri satın alarak takımlarına destek verdiler.

Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, bilet satışından ve stadın altındaki iki Fenerium'daki ürün satışlarından 20 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.

Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ
Öte yandan mücadele için stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin uygulandığı görüldü. Maçın başlamasına 4 saat kala stat çevresindeki taraftarlar polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkartıldı. Taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra alındı.

Derbi bereketi! Fenerbahçe kasasını doldurdu

RESTORAN VE KAFELER KAPALI GİŞE
Fenerbahçe taraftarları, dün Kadıköy'e adeta bayramı yaşattı. Gündüz çok erken saatlerde Ülker Stadı'nın yakınlarında toplanarak derbinin havasına giren sarı-lacivertliler, stadyum çevresindeki kafe ve restoranları da tamamen doldurdu. Mekanlarda derbi maç için rezervasyonlar dolarken, tüm restoranlar kapalı gişeydi.

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