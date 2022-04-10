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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'i en iyi sırada tamamlayıp yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündem teknik direktör... İsmail Kartal ile çıkış yakalayan sarı-lacivertlilerde yeni sezonda takımın kime emanet edileceği hala merak konusu. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimlerden biri de Jorge Jesus... Daha önce başkan Ali Koç'un Lizbon'da bir araya geldiği iddia edilen Portekizli hoca için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Takvim'in derlediği habere göre; son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro istediğini açıkladı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemediği haberde yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir kez daha bir araya geleceği ve orta yolu bulmalarının söz konusu olduğu da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'den dünyaları istedi

SİSTEMİ 4-1-3-2...

1954 doğumlu olan Jorge Jesus şimdiye kadar 17 farklı takım çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az 1 kupa kazandı. 4-1- 3-2 sistemini oynatmayı seven Jorge Jesus, 28 Aralık 2021 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile birlikte Alman teknik adam Joachim Löw ile de ilgileniyor ve temaslarını devam ettiriyor. Fenerbahçeli kurmaylar sezon sona ermeden yeni teknik adamın ismini açıklamayı planlıyor.

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