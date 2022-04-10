FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı.
Takvim'in derlediği habere göre; son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro istediğini açıkladı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemediği haberde yer aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir kez daha bir araya geleceği ve orta yolu bulmalarının söz konusu olduğu da gelen haberler arasında.