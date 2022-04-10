FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı.

Takvim'in derlediği habere göre; son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro istediğini açıkladı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemediği haberde yer aldı.