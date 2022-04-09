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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü teklifi! Mohamed Bayo...

Son dakika spor haberi: Santrfor oyuncularından yeterli verimi alamayan Fenerbahçe'de gözler golcü takviyesine çevrildi. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi. Fransa Ligi'nde düşme hattında bulunan Clermont'un santrforu Mohamed Bayo Fenerbahçe'ye teklif edildi. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi inerse imzalar atılabilir. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü teklifi! Mohamed Bayo...

Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimine sürpriz bir teklif geldi. Menajerler Fransa Ligi'nde düşme hattında bulunan ve bu sezon düşmesi beklenen Clermot'un 23 yaşındaki süper golcüsü Mohamed Bayo'yu Fenerbahçe'ye teklif ettiler.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü teklifi! Mohamed Bayo...

Takvim'in haberine göre, piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Bayo'da indirimin söz konusu olacağı da öğrenildi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek. Eğer mali şartlar Fenerbahçe'nin istediği gibi olursa yönetim bu önemli fırsatı kaçırmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü teklifi! Mohamed Bayo...

Kulübü ile 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Bayo'nun satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olabileceği ifade ediliyor. Mohamed Bayo, bu sezon Fransa Ligi'nde 10 gole imza attı. Bayo atletik özelliklerinin yanında güçlü fiziğiyle de dikkat çeken bir santrfor tipi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü teklifi! Mohamed Bayo...

13 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI!

Bu sezon Fransa Ligi'nde 24 maça çıkan Mohamed Bayo, 10 gol atarken, 3 de asiste imza attı. Bayo bu 24 maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. Bayo ayrıca Gine Milli Takım formasını da giymeye başladı.

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