Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin resmi televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal yaptığı konuşmada, Joachim Löw ile geçmişte yaşadığı anıdan bahsetti. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 13:02
İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce de şampiyonluklarım, başarılarım var. Ben başarılı bir teknik direktörüm. Kendimi iyi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinin yanında kendimi ikinci, üçüncü antrenör olarak kendimi çok iyi yetiştirdim.

İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

2 ay Guus Hiddink'in evinde kaldım PSV'de çalışırken. Tüm antrenmanlarını PSV'de birlikte çalıştık. Joachim Löw ile hala dostluğum, arkadaşlığım devam ediyor. Beraber çalıştık."

İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

"FENERBAHÇE'DEN SONRA LEVERKUSEN'E GİTTİM"
"Fenerbahçe'den ayrıldığım gün, 2015'te... RB Salzburg ile oynamıştık, oyun tarzları çok hoşuma gitmişti. Antrenörüyle tanıştım. Bu antrenör ne yapıyor, biz ne yapıyoruz yerinde yaşamak istedim. Fenerbahçe'den ayrıldım daha sonra.

İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

O antrenörü Roger Schmidt. Leverkusen'e teknik direktör oldu. Joachim Hocayı aradım, 'Biraz canım sıkkın. 2-3 ay Avrupa'da yaşayacağım. Roger ile aran nasıl? İdmanlarını izlemek istiyorum. Kendimi test etmeliyim' dedim. Joachim Löw aradı hemen sağolsun. 1-1.5 ay Salzburg ile aynı otelde kaldım.

İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

Çok iyi Almanca bilen bir arkadaşımı yanıma aldı. İdmanları izledim. Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da Leverkusen'deydi. Beni tribünde gördüler, şaşırdılar. 'Hoca senin ne işin var' dediler. Ben de anlattım durumu. Antrenmanlardan sonra Roger ile oturup sohbetler ediyorduk, sorular soruyordum.

İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

Bir yardımcımı da Gladbach'a gönderdim. 21 yaş ortalamalı takımla çok başarılı oldular. O bana 60 sayfa raporla geldi. Tüm bunları biriktirerek bir yol haritası çıkardık. Roger de bana sorular soruyordu.

İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

Farkın ne olduğunu sordu. 'Fark şu, burada bir iş ciddiyeti, disiplini var. Maalesef Türkiye'de bu disiplini, ciddiyeti sağlayamıyoruz' dedim. Biz buraları geçemedik bir türlü. Bir de en büyük sorunumuz altyapı. Nüfus var ama zaman, alan, saha yok. Sabahtan akşama kadar okul. Okuldan çıkamıyorlar. Ders mi çalışacaklar, futbol mu oynayacaklar. Çok zor Türkiye'de. Sonra Çin'e gitti Roger, bana telefonunu verdi."

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