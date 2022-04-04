İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce de şampiyonluklarım, başarılarım var. Ben başarılı bir teknik direktörüm. Kendimi iyi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinin yanında kendimi ikinci, üçüncü antrenör olarak kendimi çok iyi yetiştirdim.
2 ay Guus Hiddink'in evinde kaldım PSV'de çalışırken. Tüm antrenmanlarını PSV'de birlikte çalıştık. Joachim Löw ile hala dostluğum, arkadaşlığım devam ediyor. Beraber çalıştık."
"FENERBAHÇE'DEN SONRA LEVERKUSEN'E GİTTİM"
"Fenerbahçe'den ayrıldığım gün, 2015'te... RB Salzburg ile oynamıştık, oyun tarzları çok hoşuma gitmişti. Antrenörüyle tanıştım. Bu antrenör ne yapıyor, biz ne yapıyoruz yerinde yaşamak istedim. Fenerbahçe'den ayrıldım daha sonra.