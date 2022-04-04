İsmail Kartal Joachim Löw görüşmesini anlattı! "Telefonla aradım ve..."

Farkın ne olduğunu sordu. 'Fark şu, burada bir iş ciddiyeti, disiplini var. Maalesef Türkiye'de bu disiplini, ciddiyeti sağlayamıyoruz' dedim. Biz buraları geçemedik bir türlü. Bir de en büyük sorunumuz altyapı. Nüfus var ama zaman, alan, saha yok. Sabahtan akşama kadar okul. Okuldan çıkamıyorlar. Ders mi çalışacaklar, futbol mu oynayacaklar. Çok zor Türkiye'de. Sonra Çin'e gitti Roger, bana telefonunu verdi."