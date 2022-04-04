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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Son 7 maçta aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle çıkışa geçen ve ikincilik için Konyaspor ile çekişen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında aldığı 3 puanla küme düşme hattından uzaklaşan Galatasaray ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak derbi yine nefesleri kesecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte dev derbiye ilişkin bilinmesi gerekenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 13:17
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, topladığı 56 puanla ile 3. sırada bulunuyor. 41 puanı bulunan sarı-kırmızılılar ise 13. sırada yer alıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkışa geçen ve son olarak deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 7 maçtır kaybetmiyor. Fenerbahçe, 2016/2017 sezonundan bu yana sahasında yenemediği Galatasaray'ı mağlup ederek rakibinin serisini kırmayı hedefliyor. Ligin 31. haftasında sahasında Karagümrük'ü 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar ise ezeli rakibini yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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