Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci Kayserispor maçının ardından konuştu

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci Kayserispor maçının ardından konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserisppor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada 1 gol 1 asistle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 18:27
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci Kayserispor maçının ardından konuştu

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılırken günü golle süsleyen Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi.

Zajc, derbi öncesi üç puanın kendileri adına olumlu olduğunu söylerken "Zor bir maçtı ancak iyi başladık. Bugün takım olarak disiplinliydik ve birçok pozisyon bulduk. Bunun neticesinde pozisyonları gole çevirdik. Milli ara dönüşünde böyle bir galibiyet bizim için mutluluk. Ayrıca derbi öncesi galibiyet, üç puanla hazırlanacak olmak da bizim için olumlu" diye konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ: PASI ALDIĞIMDA GOLÜ HİSSETTİM

"Derbi öncesi güzel bir oyunla güzel bir galibiyet aldık." diyen İrfan Can, "Takım olarak iyi bir serüvenimiz var. İnşallah haftaya derbide bunu sürdürürüz. Pası aldığımda hissetmiştim gol olacağını. Bazen gollerden önce bu hisler geliyor. Mutluyum. Ne zamandır bekliyordu eşim bu golü. Arkadaş topu vermedi sevinci yaparken ama soyunma odasında hep birlikte yaptık. Bu gol ona ve doğacak çocuğumuza armağan olsun." dedi.

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