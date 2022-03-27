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Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti! Szalai...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor müsabakası öncesi hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertlilerde Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 17:08
Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti! Szalai...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana, milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Salonda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, oyuncular idmanı core ve denge çalışmalarıyla noktaladı.

Atila Szalai'nin tedavisine ise devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

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