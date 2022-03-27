Ersun Yanal Fenerbahçe'ye yeniden dönecek mi? Ve açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemine dair açıklamalarda bulundu. Küme düşme tehlikesi yaşayan takımın başına geçen Yanal, o günler hakkında konuştu.
Ntvspor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerdeki ikinci döneminde alt sıralarda yer almaları ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin böyle bir durumda kalması hayal edilecek bir şey değil. Resmen bir kabuus. Ancak Fenerbahçe çok güçlü bir camia. Küme düşmekten korkmadım mı? 1-2 maçta ürktüm. Özellikle Sivas maçında." dedi.
Sözlerine devam eden Yanal, "Sivas'a karşı galiba biz kötü bir sonuç alacağız. Böyle bir gerçek var mı? Şaka mı? diye irkildiğin oluyor. Bir anda eyvah dedim." dedi.