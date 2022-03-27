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Ersun Yanal Fenerbahçe'ye yeniden dönecek mi? Ve açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, önemli açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerde yaşadığı son sezona dair konuşurken, küme düşme tehlikesi yaşanan zamanları değerlendirdi. Öte yandan Ersun Yanal, kendisine yöneltilen "Yeniden Fenerbahçe'ye döner misin?" sorusuna da yanıt verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 17:00
Ersun Yanal Fenerbahçe'ye yeniden dönecek mi? Ve açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemine dair açıklamalarda bulundu. Küme düşme tehlikesi yaşayan takımın başına geçen Yanal, o günler hakkında konuştu.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye yeniden dönecek mi? Ve açıkladı!

Ntvspor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerdeki ikinci döneminde alt sıralarda yer almaları ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin böyle bir durumda kalması hayal edilecek bir şey değil. Resmen bir kabuus. Ancak Fenerbahçe çok güçlü bir camia. Küme düşmekten korkmadım mı? 1-2 maçta ürktüm. Özellikle Sivas maçında." dedi.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye yeniden dönecek mi? Ve açıkladı!

Sözlerine devam eden Yanal, "Sivas'a karşı galiba biz kötü bir sonuç alacağız. Böyle bir gerçek var mı? Şaka mı? diye irkildiğin oluyor. Bir anda eyvah dedim." dedi.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye yeniden dönecek mi? Ve açıkladı!

Yanal 3-0'dan 3-3'e getirdikleri Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe takımı bu şekilde sonuç alamazdı. Tutkunun, bir maç kazanma arzusuna karşı gösterdiğiniz tepkinin sonucu bu. Hepimiz bu duruma tepki gösterdik. Fenerbahçe'nin büyük gücünün ortaya çıktığı yer orasıydı." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye yeniden dönecek mi? Ve açıkladı!

"Bir Fenerbahçe dönemi daha olabilir mi?"

"Her zaman! Şampiyon olduğun yer, en büyük mutluluğu yaşadığın yerdir. En mutlu olduğun günü yaşadığın ve sevgi gördüğün bir yerin sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülecek bir şey olamaz."

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