Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

Yönetimin, Löw dışında Jorge Jesus, Daniel Farke ile de görüştüğü iddia ediliyor. Taraftarlar ise bir kez daha düşük profilli teknik direktör gelmesini kesinlikle istemiyor.

LÖW'DEN HABER VAR!

Alman basınından gelen Joachim Löw haberi de keyifleri kaçırdı. Sky Sport'tan Florian Plettenberg, kişisel Twitter hesabından paylaştığı ve dünyaca ünlü hocaya yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberinde 62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşmaya varmadığını kaydetti.



