Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

"Konuştuğumuz teknik direktörler diyeyim. Kim gelecek bilmiyorum" diyen Ali Koç'un sözleri, Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşıldığı söylentisini 'boşa' çıkardı!
"Konuştuğumuz teknik direktörler diyeyim. Kim gelecek bilmiyorum" diyen Ali Koç'un sözleri, Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşıldığı söylentisini 'boşa' çıkardı!
Oysa Alman hocanın, takımın maçlarını izlediği ve transfer planlarına başladığı, kısa süre içinde resmen açıklanacağı konuşuluyordu.
Koç'un açıklaması sonrası, "Sezon başında Vitor Pereira'da olduğu gibi yine son anda sürpriz bir hoca mı gelecek?" sorusu sorulmaya başlandı.