Haberler Fenerbahçe Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik direktörü konusunda bekleyiş ve belirsizlik sürüyor. Başkan Ali Koç, genç oyuncuların imza töreninde konuyla ilgili soruya verdiği yanıtla kafaları karıştırdı. Joachim Löw isminin rafa kalktığı öğrenilen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir hocanın açıklanma ihtimali ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

"Konuştuğumuz teknik direktörler diyeyim. Kim gelecek bilmiyorum" diyen Ali Koç'un sözleri, Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşıldığı söylentisini 'boşa' çıkardı!

Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

Oysa Alman hocanın, takımın maçlarını izlediği ve transfer planlarına başladığı, kısa süre içinde resmen açıklanacağı konuşuluyordu.

Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

Koç'un açıklaması sonrası, "Sezon başında Vitor Pereira'da olduğu gibi yine son anda sürpriz bir hoca mı gelecek?" sorusu sorulmaya başlandı.

Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

Yönetimin, Löw dışında Jorge Jesus, Daniel Farke ile de görüştüğü iddia ediliyor. Taraftarlar ise bir kez daha düşük profilli teknik direktör gelmesini kesinlikle istemiyor.

Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

LÖW'DEN HABER VAR!
Alman basınından gelen Joachim Löw haberi de keyifleri kaçırdı. Sky Sport'tan Florian Plettenberg, kişisel Twitter hesabından paylaştığı ve dünyaca ünlü hocaya yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberinde 62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşmaya varmadığını kaydetti.

Joachim Löw rafa kalktı! Fenerbahçe'de yine sürpriz mi olacak?

EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki 15 yıllık görevini bırakan Löw'ün İspanya ya da İngiltere'de çalışmak istediği ve son ana kadar bu seçeneği zorlayacağı ifade ediliyor.

DİĞER
SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!
Uğur Akkuş’la boşanma kararı alan Ebru Şallı'dan olay yaratan hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor