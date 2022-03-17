Fenerbahçe'de tarihi imza

Sarı-lacivertliler kötü bir sezon geçirse de bunu fırsata çevirmeyi bildi. Birçok genç yıldıza bu dönemde cesurca forma imkanı tanındı. Hem sezona başlayan Vitor Pereira hem de yerine gelen İsmail Kartal, gençleri hep sahaya sürdü. Karşılığında da gelecek adına çok önemli kazanımlar elde ettiler. Fenerbahçe gelecek sezonlara damga vuracak bu gençlerini elinde tutmayı da başardı. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin ve İsak Vural bugün sözleşme imzalayacak.



GÖZ KAMAŞTIRACAKLAR

Fenerbahçe 6 genç oyuncuyla bugün 1907 Tribünü'nde saat 17.30'da kontrat yapacak. Sarı-lacivertli taraftarlar da heyecanla bu anı bekliyor. Yanyana dizilmiş, Fenerbahçe'nin geleceği olan 6 pırıl pırıl genç verecekleri kare ile tarihe geçecekler. Gelecek sezondan itibaren ilk 11'de yerli sayısının 4'e çıkacak olması da onları daha çok sahada göreceğimiz anlamına geliyor. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'na hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli teklifler vardı. Yapılan sıkı pazarlık sonucu 22 yaşındaki yıldız yuvada kalma kararı aldı.